Скабелка: Надо ребятам рассказать, что овертайм пять минут длится, а не минуту

Главный тренер «Барыса»прокомментировал результат матча с(3:4 ОТ).

«Первый период остался за "Автомобилистом", не так мы хотели начать встречу. В перерыве удалось поговорить и встряхнуть ребят.

Во втором и третьем периодах у нас было больше возможностей для взятия ворот. Но пропускали легкие голы, много сил прикладывали, чтобы отыграться.

Овертайм у нас в этом сезоне — это отдельная тема. Завтра надо ребятам рассказать, что овертайм пять минут длится, а не минуту.

Не обязательно в первой же смене, в первой атаке забивать гол. Здесь, наверное, наша, тренерская недоработка.

Эдди играл долго, у Карлссона было повреждение. Сказал нам Хенрик, что готов, мы на него рассчитывали.

Я не обсуждаю вратарей. Мы же не угадываем, а готовимся к матчу. В том числе с тренером по вратарям мы принимаем решение.

По игре, я вам скажу, последние три игры, на мой взгляд, вообще лучшие в этом месяце. Мы хуже играли и брали очки. Достойно играли со всеми соперниками.

И в Казани провели хороший матч, и с Магнитогорском, и сегодня. Нет тут никакого спада, ребята в хорошей физической форме.

Да, мы не довольны, что мы не выигрываем. Но команда в хорошем тонусе, нет никакого спада.

И по эмоциям тоже. Мы играли, мы атаковали, угрожали. Команда в хорошем физическом и эмоциональном плане, здесь нет проблем.

Проблема в наборе очков. На одну шайбу пропускаем больше, чем соперник», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». 0