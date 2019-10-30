«Ак Барс» в Казани победил «Адмирал»

В составе победителей голы на счету Патриса Кормье и Вячеслава Основина.
Голкипер Тимур Билялов в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль, всего он провел девять встреч.
«Ак Барс» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Адмирал» (25) — восьмой.
Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «моряков» — четыре поражения подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кормье — 7, 32:06 — 1:0. Основин — 5 (п.в., Билялов, Галиев), 59:33 — 2:0Вратари: Билялов — Красоткин (57:49 — 58:21, 59:02 — 59:33)Броски: 28 (10+14+4) — 26 (9+7+10)Штраф: 4 — 6