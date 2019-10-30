«Ак Барс» в Казани победил «Адмирал»

Казанскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил— 2:0.

В составе победителей голы на счету Патриса Кормье и Вячеслава Основина.

Голкипер Тимур Билялов в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль, всего он провел девять встреч.

«Ак Барс» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Адмирал» (25) — восьмой.

Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «моряков» — четыре поражения подряд.