НХЛ. Два очка Панарина и два очка Бучневича, шайба Дадонова

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«Эдмонтон» — «Флорида» 2:6

«Эдмонтон» в домашнем матче проиграл «Флориде» со счетом 2:6 (0:0, 0:3, 2:3).

В составе «пантер» гол забил Евгений Дадонов. Российский форвард в 11 матчах набрал 9 (6+3) очков. «Флорида» одержала третью победу за последние четыре матча. Для «Эдмонтона» это четвертое поражение в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Флорида» — 2:6 (0:0, 0:3, 2:3) Голы: Экблад — 1 (Барков, Уигар), 20:31 — 0:1. Бойл — 1 (Коннолли, Гаврилюк), 21:58 — 0:2. Аккьяри — 4, 22:36 — 0:3. Дадонов — 6 (Юбердо, Уигар), 40:49 — 0:4. Нил — 10 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 43:37 — 1:4. Драйзайтль — 9 (Бир, Макдэвид), 53:18 — 2:4. Ватрано — 3 (п.в., Мальгин, Пайсик), 58:36 — 2:5. Гаврилюк — 1 (Бойл, Коннолли), 59:40 — 2:6Вратари: Смит (Коскинен, 22:36, 57:51 — 58:36) — БобровскийШтраф: 2-6Броски: 26 (7+9+10) — 29 (10+11+8)

«Эдмонтон» — «Флорида» 2:6

«Детройт» — «Сент-Луис» 4:5 ОТ

«Детройт» в домашнем матче в овертайме проиграл «Сент-Луису» — 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1). Для «красных крыльев» это восьмое поражение кряду.

По четыре очка в составе победителей набрали Райан О'Райлли (2+2) и Дэвид Перрон (1+3).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1) Голы: Шенн — 9 (бол., О`Райлли, Перрон), 2:07 — 0:1. Сэнфорд — 1 (Стин, О`Райлли), 7:26 — 0:2. Гронек — 2 (бол., Грин, Хирозе), 30:04 — 1:2. О`Райлли — 2 (Перрон, Боумистер), 31:39 — 1:3. Ларкин — 3 (Бертуцци, Хелм), 41:44 — 2:3. Филппула — 1 (Манта, Атанасиу), 46:00 — 3:3. Бертуцци — 5 (Ларкин), 51:51 — 4:3. О`Райлли — 3 (бол., Перрон, Шворц), 55:42 — 4:4. Перрон — 6 (Шенн, Пьетранджело), 61:28 — 4:5Вратари: Бернье — БиннингтонШтраф: 8-6Броски: 33 (7+9+16+1) — 20 (9+5+5+1)

«Детройт» — «Сент-Луис» 4:5 ОТ

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» 5:1

«Чикаго» на своем льду разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). В составе победителей по три очка набрали Дилан Строум (2+1) и Алекс Дебринкэт (1+2).

Нападающий «Кингз» Илья Ковальчук отыграл 15:24, нанес 2 броска по воротам, выполнил 2 силовых приема и 1 блокшот, заработал 2 штрафные минуты и показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Голы: Строум (Дебринкэт, Куккук), 02:33 — 1:0; Кемпф (Нюландер, Кубалик), 22:26 — 2:0; Строум (Дебринкэт), 35:55 — 3:0; Дебринкэт (Строум, Карпентер), 39:02 — 4:0; Уокер (Иафалло, Вагнер), 43:35 — 4:1; Каджула (Куккук, Кейн), 57:53 — 5:1

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» 5:1

«Оттава» — «Сан-Хосе» 5:2

«Оттава» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). По три очка в составе победителей набрали Брэди Ткачак (1+2) и Ник Пол (2+1). На счету Никиты Зайцева результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: К. Браун — 1 (Зайцев, Пол), 6:34 — 1:0. Кейн — 7 (бол., Бернс, Кутюр), 9:30 — 1:1. Пол — 1 (Ткачак, Тирни), 15:27 — 2:1. Пол — 2 (К. Браун), 30:59 — 3:1. Лабанк — 5 (Бернс), 33:14 — 3:2. Ткачак — 3 (Демело, Боровицки), 39:09 — 4:2. Дюклер — 4 (Ткачак, Демело), 56:36 — 5:2Вратари: Андерсон — Делл (Джонс, 40:00)Штраф: 12-8Броски: 30 (8+14+8) — 36 (14+9+13)

«Оттава» — «Сан-Хосе» 5:2

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 5:3

«Нью-Йорк Айлендерс» добыл домашнюю победу над «Филадельфией» — 5:3 (3:2, 2:0, 0:1). У победителей 2 очка набрал Андерс Ли (1+1). Голкипер Семен Варламов отразил 28 бросков из 31.

В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка заработал Якуб Ворачек. «Островитяне» добыли седьмую победу подряд, «летчики» потерпели первое поражение за четыре игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Филадельфия» — 5:3 (3:2, 2:0, 0:1) Голы: Ворачек — 4 (Санхейм), 1:07 — 0:1. Ли — 4 (Бэйли, Бойчак), 3:17 — 1:1. Брассар — 3 (Нельсон), 4:22 — 2:1. Джонстон — 1 (Бардро), 11:46 — 3:1. Конекны — 6 (Браун, Хэйс), 16:38 — 3:2. Пулок — 1 (Клаттербак, Пелеч), 24:13 — 4:2. Барзал — 5 (Ли, Тэйвз), 25:38 — 5:2. Жиру — 2 (ван Римсдайк, Ворачек), 57:04 — 5:3Вратари: Варламов — Харт (Эллиотт, 28:46, 57:13)Штраф: 13-11Броски: 33 (9+12+12) — 31 (5+13+13)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 5:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» 4:7

«Нью-Йорк Рейнджерс» уступили на своем льду «Бостону» со счетом 4:7 (1:0, 0:4, 3:3).

У победителей по пять очков набрали Брэд Маршанд (2+3) и Давид Пастрняк (0+5), хет-трик оформил Патрис Бержерон.

В составе проигравших по два очка набрали российские легионеры. Павел Бучневич отметился голом и результативной передачей, в активе Артемия Панарина два ассиста.

«Рейнджерс» проиграли в шестой раз за последние семь матчей. «Бостон» одержал свою третью победу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Бостон» — 4:7 (1:0, 0:4, 3:3) Голы: Хэйли — 1 (Смит, Андерссон), 10:19 — 1:0. Бержерон — 3 (Пастрняк, Маршан), 20:11 — 1:1. Маршан — 6 (Пастрняк, Карло), 21:08 — 1:2. Койл — 1 (Макэвой, Хара), 29:27 — 1:3. Маршан — 7 (Койл, Дебраск), 32:09 — 1:4. Хара — 2 (Пастрняк, Карло), 40:43 — 1:5. Бучневич — 2 (Дианджело, Панарин), 48:15 — 2:5. Бержерон — 4 (Маршан, Пастрняк), 51:39 — 2:6. Крайдер — 2 (бол., Дианджело, Бучневич), 58:01 — 3:6. Шей — 1 (Панарин, Стром), 58:22 — 4:6. Бержерон — 5 (п.в., Маршан, Пастрняк), 59:15 — 4:7Вратари: Лундквист (Георгиев, 40:00, 58:29 — 59:15) — ГалакШтраф: 6-12Броски: 29 (7+5+17) — 43 (10+21+12)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» 4:7

«Вегас» — «Анахайм» 5:2

«Вегас» в домашнем матче обыграл «Анахайм» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). Самым результативным игроком встречи стал форвард «рыцарей» Марк Стоун, набравший 2 (1+1) очка.

«Вегас» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (14) — шестой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Анахайм» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) Голы: Гецлаф — 5 (Комтуа, Ритчи), 4:12 — 0:1. Стоун — 7, 4:46 — 1:1. Ривз — 2 (Каррье), 7:40 — 2:1. Руа — 1, 15:29 — 3:1. Карлссон — 3 (бол., Смит, Маршессо), 29:27 — 4:1. Штястны — 5 (бол., Пачоретти, Стоун), 44:13 — 5:1. Хенрик — 7 (Терри), 46:48 — 5:2Вратари: Флери — ГибсонШтраф: 2-8Броски: 49 (17+16+16) — 15 (5+6+4)