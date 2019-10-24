ЦСКА проиграл «Йокериту», «Локомотив» дожал «Барыс»

Московскийпроиграл(0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Саку Мяеналанен (на 28-й минуте), Ессе Йоэнсуу (44) и Джон Норман (60).

Голкипер финского клуба Янис Калниньш отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях против «Авангарда», а «Йокерит» на выезде встретится с «Северсталью».

В другом матче ярославский «Локомотив» на своем льду в овертайме обыграл «Барыс» со счетом 3:2.

В основное время шайбы в составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов (31-я минута) и Степан Санников (36-я). У «Барыса» отличились Алихан Асетов (23-я) и Роман Старченко (24-я).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Рушан Рафиков (61).

В следующем матче «Локомотив» дома примет СКА, а «Барыс» на выезде встретится с «Ак Барсом».

Еще в одном матче «Спартак» одержал волевую выездную победу над «Торпедо» со счетом 3:1.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Каспарс Даугавиньш (22-я минута), Александр Хохлачев (40) и Робин Ганзл (60). У нижегородцев отличился Кирилл Ураков (15).

«Спартак», одержавший третью победу подряд, набрал 24 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 25 баллами занимает пятое место на «Западе».

В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против рижского «Динамо», а «Торпедо» дома встретится с «Локомотивом».

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграла «Нефтехимику» — 1:2.

У хозяев забил Илья Хохлов (38-я минута). У гостей отличились Мэтт Уайт (44) и Зак Митчелл (64). Нижнекамцы одержали пятую победу кряду. 0