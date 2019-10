на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним российским форвардом

Соглашение рассчитано на три года. Он был выбран на драфте 2019 года под общим 45-м номером.

Нападающий минувший сезон провел в USHL за «Маскегон Ламберджекс». Егор в 58 матчах регулярного чемпионата набрал 62 (27+35) очка и 6 (2+4) баллов в 8 играх плей-офф.

It’s a dream come true to sign my first NHL contract with @PredsNHL Feeling blessed and excited to see what the future holds 🔥 pic.twitter.com/3FAiSrilQA