Агент Зыкова винит протеиновую добавку в положительной допинг-пробе

Валентин Зыков
globallookpress.com
Россиянин пропустит ближайшие 20 матчей за употребление запрещенного препарата, повышающего производительность.
Хеджес сообщил изданию Athletic, что его Зыков принимает протеиновую пищевую добавку, купленную «из-под полы», которая по словам агента, «была одобрена», и он не знал о каких-либо запрещенных веществах в ее составе.
По словам президента клуба Джорджа Макфи, Зыков сознательно использовал эту добавку в течение последних четырех лет.
Ранее хоккеист заявил, что не знает, как допинг-проба дала положительный результат. 0