Агент Зыкова винит протеиновую добавку в положительной допинг-пробе

Агент, представляющий нападающего «Вегас Голден Найт», прокомментировал дисквалификацию своего клиента.

Россиянин пропустит ближайшие 20 матчей за употребление запрещенного препарата, повышающего производительность.

Хеджес сообщил изданию Athletic, что его Зыков принимает протеиновую пищевую добавку, купленную «из-под полы», которая по словам агента, «была одобрена», и он не знал о каких-либо запрещенных веществах в ее составе.

По словам президента клуба Джорджа Макфи, Зыков сознательно использовал эту добавку в течение последних четырех лет.

Ранее хоккеист заявил, что не знает, как допинг-проба дала положительный результат. 0