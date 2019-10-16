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    Знарок: В КХЛ все середняки за исключением клубов-олигархов

    Спартак Сибирь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с новосибирской «Сибирью» (1:2).

    Олег Знарок
    Олег Знарок

    «С одним голом матчи обычно не выигрываются. Моменты свои надо забивать, в третьем периоде допустили детские ошибки. В итоге проигранный матч.

    Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Ситуация у нас не очень хорошая. На нас приходят и болеют по 8000 человек. Мы постараемся выправить нашу игру.

    Причина поражений? Забивать надо, моменты мы создаём. С одним голом ты не выиграешь ничего.

    Даже с одним голом нужно иметь хорошую оборону всей пятёркой. За два месяца это не сделаешь.

    Я хочу во всём разобраться. Сейчас все команды подравнялись. Все команды хорошего уровня. Среднего практически все, за исключением клубов-олигархов. Поэтому тяжело играть.

    Все выстраивают хорошую оборону, а чтобы её преодолевать, нужно использовать моменты, большинство забивать», — передаёт слова Знарка «Чемпионат». 0

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