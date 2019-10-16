Знарок: В КХЛ все середняки за исключением клубов-олигархов

Главный тренер «Спартака»подвёл итоги матча с новосибирской(1:2).

«С одним голом матчи обычно не выигрываются. Моменты свои надо забивать, в третьем периоде допустили детские ошибки. В итоге проигранный матч.

Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Ситуация у нас не очень хорошая. На нас приходят и болеют по 8000 человек. Мы постараемся выправить нашу игру.

Причина поражений? Забивать надо, моменты мы создаём. С одним голом ты не выиграешь ничего.

Даже с одним голом нужно иметь хорошую оборону всей пятёркой. За два месяца это не сделаешь.

Я хочу во всём разобраться. Сейчас все команды подравнялись. Все команды хорошего уровня. Среднего практически все, за исключением клубов-олигархов. Поэтому тяжело играть.

Все выстраивают хорошую оборону, а чтобы её преодолевать, нужно использовать моменты, большинство забивать», — передаёт слова Знарка «Чемпионат». 0