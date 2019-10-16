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    «Барыс» в овертайме проиграл рижскому «Динамо»

    КХЛ Барыс Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил рижскому «Динамо» — 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1).

    «Динамо» Рига
    «Динамо» Рига

    Победу для своей команды добыли Рихардс Маренис, Лаурис Дарзиньш, Картер Эштон и Кристапс Сотниекс. Ассистентский хет-трик в этой встрече оформил форвард рижан Брэндон Макмиллан.

    В составе хозяев дважды отличился Алихан Асетов, а также гол забил Роман Старченко.

    «Барыс» потерпел второе поражение подряд и с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

    Рижане одержали 3-ю победу в 4 последних матчах, но остались на последней позиции на Западе с 12 баллами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Рига) — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
    Голы: Маренис — 1 (Батня, Гиллис), 25:01 — 0:1. Асетов — 1 (Шевченко), 31:35 — 1:1. Дарзиньш — 4 (Макмиллан), 34:44 — 1:2. Старченко — 6 (бол., Пакаринен, Дитц), 41:20 — 2:2. Эштон — 4 (бол., Макмиллан, Дарзиньш), 48:35 — 2:3. Асетов — 2 (Шалапов, Метальников), 54:56 — 3:3. Сотниекс — 1 (Макмиллан), 63:32 — 3:4Вратари: Карлссон — МакаровБроски: 40 (8+12+17+3) — 16 (2+7+5+2)Штраф: 10 — 10
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