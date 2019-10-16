«Барыс» в овертайме проиграл рижскому «Динамо»

Казахстанскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил рижскому— 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1).

Победу для своей команды добыли Рихардс Маренис, Лаурис Дарзиньш, Картер Эштон и Кристапс Сотниекс. Ассистентский хет-трик в этой встрече оформил форвард рижан Брэндон Макмиллан.

В составе хозяев дважды отличился Алихан Асетов, а также гол забил Роман Старченко.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд и с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Рижане одержали 3-ю победу в 4 последних матчах, но остались на последней позиции на Западе с 12 баллами.