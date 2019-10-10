«Авангард» с минимальным счетом переиграл «Амур»

Вячеслав Войнов
ХК «Авангард»
Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Автором единственной шайбы стал Вячеслав Войнов, реализовавший большинство на 24-й минуте.
Шат-аут оформил голкипер хозяев Игорь Бобков, отразивший 26 бросков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Войнов — 6 (бол., Семенов, Бек), 23:45 — 1:0Вратари: Бобков — Аликин (58:06)Штраф: 8 — 6Броски: 28 (10+12+6) — 33 (13+10+10)
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции (21 очко), а «Амур» — 12-е (11 очков). 0