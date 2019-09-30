«Барыс» дома проиграл «Куньлуню»

В матче регулярного чемпионата КХЛпотерпел домашнее поражение от— 2:5 (0:1, 2:1, 0:3).

По два (1+1) очка в этой встрече набрали Спенсер Фу и Брэндон Йип. Еще по разу отличились Олли Палола, Тревор Мерфи и Люк Локхарт.

У хозяев забили Ииро Пакаринен, реализовавший большинство, и Роман Старченко.

«Куньлунь» одержал пятую победу в чемпионате и остался десятым. «Барыс» опустился на второе место на Востоке КХЛ.