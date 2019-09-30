«Барыс» дома проиграл «Куньлуню»

По два (1+1) очка в этой встрече набрали Спенсер Фу и Брэндон Йип. Еще по разу отличились Олли Палола, Тревор Мерфи и Люк Локхарт.
У хозяев забили Ииро Пакаринен, реализовавший большинство, и Роман Старченко.
«Куньлунь» одержал пятую победу в чемпионате и остался десятым. «Барыс» опустился на второе место на Востоке КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
Голы: Фу — 3 (бол., Крэкнелл), 16:41 — 0:1. Пакаринен — 2 (бол.), 21:05 — 1:1. Старченко — 3 (Полохов), 22:27 — 2:1. Йип — 3 (Фрэм), 23:33 — 2:2. Палола — 1 (Брюле), 44:42 — 2:3. Мерфи — 1 (Миллер, Йип), 51:38 — 2:4. Локхарт — 3 (Бартли, Челиос), 55:01 — 2:5Вратари: Паскуале — ГрубецШтраф: 10 — 10Броски: 39 (13+15+11) — 31 (9+13+9)