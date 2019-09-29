«Торпедо» нанесло поражение «Сочи»

В составе победителей отличились Дамир Жафяров (18:57), Михаил Орлов (30:45), Чэд Геноуэй (37:02) и Андрей Белевич (38:20).
За гостей на девятой минуте шайбу забросил Дмитрий Лугин.
Для «Сочи» это поражение стало третьим подряд в КХЛ, а также первым в последних восьми матчах против нижегородцев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Голы: Лугин — 1 (Петров, Погоришный), 8:04 — 0:1. Жафяров — 6 (бол.), 18:57 — 1:1. Орлов — 2 (Ураков, Веряев), 30:45 — 2:1. Геноуэй — 3 (Варнаков, Жафяров), 37:02 — 3:1. Белевич — 3, 38:20 — 4:1Вратари: Линдбек — ШикинБроски: 35 (15+11+9) — 20 (10+7+3)Штраф: 10 — 14