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    «Автомобилист» уступил «Йокериту», проиграв четвертый матч подряд

    КХЛ Автомобилист Йокерит
    Финский «Йокерит» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Виктор Лёв, Теему Эронен, Ессе Йоэнсуу и Хенри Иконен.

    За лидера Восточной конференции шайбы забросили Георгий Белоусов и Михаил Мамкин.

    Победа над «Автомобилистом» стала для «Йокерита» первой домашней с октября 2015 года, когда клуб из Хельсинки обыграл уральцев со счетом 4:1.

    «Автомобилист» не может выиграть в КХЛ на протяжении уже четырех матчей подряд. Последний успех команды Андрея Мартемьянова датирован 19 сентября, когда она обыграла «Куньлунь» (5:4 ОТ).

    «Автомобилист» продолжает лидировать в Восточной конференции с 17 очками. «Йокерит» набрал 9 очков и занимает 10-е место на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Белоусов — 1, 13:44 — 0:1. Лев — 1 (Мозес, Леписто), 14:26 — 1:1. Эронен — 2 (Йоэнсуу, Регин), 18:50 — 2:1. Йоэнсуу — 1 (Мозес, Хаапала), 35:24 — 3:1. Мамкин — 1 (Бодров, Доус), 57:22 — 3:2. Иконен — 4 (п.в., О`Нилл, Норман), 58:30 — 4:2Вратари: Калниньш — Коварж (57:16 — 57:22, 57:35 — 58:30, 58:57)Броски: 26 (16+5+5) — 26 (4+9+13)Штраф: 22 — 8
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