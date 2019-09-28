«Автомобилист» уступил «Йокериту», проиграв четвертый матч подряд

Финскийодержал домашнюю победу над екатеринбургским(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Виктор Лёв, Теему Эронен, Ессе Йоэнсуу и Хенри Иконен.

За лидера Восточной конференции шайбы забросили Георгий Белоусов и Михаил Мамкин.

Победа над «Автомобилистом» стала для «Йокерита» первой домашней с октября 2015 года, когда клуб из Хельсинки обыграл уральцев со счетом 4:1.

«Автомобилист» не может выиграть в КХЛ на протяжении уже четырех матчей подряд. Последний успех команды Андрея Мартемьянова датирован 19 сентября, когда она обыграла «Куньлунь» (5:4 ОТ).

«Автомобилист» продолжает лидировать в Восточной конференции с 17 очками. «Йокерит» набрал 9 очков и занимает 10-е место на Западе.