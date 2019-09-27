Кучеров поучаствовал в победе «Тампы» над «Флоридой»

одержала победу надв предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

В составе победителей один из точных бросков нанес российский форвард Никита Кучеров (54 минута), также забили Седрик Пакетт (35), Янни Гурд (40) и Стивен Стэмкос (54).

У проигравших отличились Оуэн Триппетт (17) и российский форвард Евгений Дадонов (59).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский на лед не выходил.

Другие результаты:

«Детройт» — «Сент-Луис» — 4:1

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 2:1 Б

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:5

«Даллас» — «Миннесота» — 1:2

«Ванкувер» — «Аризона» — 2:4

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 4:1 0