Кучеров поучаствовал в победе «Тампы» над «Флоридой»

Никита Кучеров
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Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).
В составе победителей один из точных бросков нанес российский форвард Никита Кучеров (54 минута), также забили Седрик Пакетт (35), Янни Гурд (40) и Стивен Стэмкос (54).
У проигравших отличились Оуэн Триппетт (17) и российский форвард Евгений Дадонов (59).
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский на лед не выходил.
Другие результаты:
«Детройт» — «Сент-Луис» — 4:1
«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 2:1 Б
«Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:5
«Даллас» — «Миннесота» — 1:2
«Ванкувер» — «Аризона» — 2:4
«Сан-Хосе» — «Калгари» — 4:1 0