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    Кучеров поучаствовал в победе «Тампы» над «Флоридой»

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Детройт Ред Уингз Сент-Луис Блюз Нью-Йорк Рейнджерс Филадельфия Флайерз Виннипег Джетс Эдмонтон Ойлерз Даллас Старз Миннесота Уайлд Ванкувер Кэнакс Аризона Койотс Сан-Хосе Шаркс Калгари Флэймз
    «Тампа-Бэй» одержала победу над «Флоридой» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

    Никита Кучеров
    Никита Кучеров

    Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

    В составе победителей один из точных бросков нанес российский форвард Никита Кучеров (54 минута), также забили Седрик Пакетт (35), Янни Гурд (40) и Стивен Стэмкос (54).

    У проигравших отличились Оуэн Триппетт (17) и российский форвард Евгений Дадонов (59).

    Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский на лед не выходил.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Сент-Луис» — 4:1
    «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 2:1 Б
    «Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:5
    «Даллас» — «Миннесота» — 1:2
    «Ванкувер» — «Аризона» — 2:4
    «Сан-Хосе» — «Калгари» — 4:1 0

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