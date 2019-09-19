«Магнитка» впервые победила после возвращения Воробьева

«Металлург»
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В составе победителей отличились Эрик О’Делл (0:41 и 20:26), Архип Неколенко (6:11) и Роман Любимов (8:31). В концовке первого периода Денис Паршин не реализовал буллит.
За «Спартак» шайбы забросили Максим Цыплаков (28:11), Мартиньш Карсумс (47:18) и Артем Федоров (56:32).
Для «Металлурга», прервавшего серию из пяти поражений, эта победа стала первой после возвращения Ильи Воробьева. У «Спартака» лишь 1 победа в 7 встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)
Голы: О`Делл — 1 (Расмуссен), 0:41 — 1:0. Неколенко — 1 (Дорофеев, Береглазов), 6:11 — 2:0. Любимов — 1 (Неколенко, Дорофеев), 8:31 — 3:0. О`Делл — 2 (Антипин, Расмуссен), 20:26 — 4:0. Цыплаков — 1 (Зубов), 28:11 — 4:1. Карсумс — 4 (бол., Даугавиньш, Зубов), 47:18 — 4:2. Федоров — 1 (бол., Даугавиньш, Зубов), 56:32 — 4:3Вратари: Кошечкин — Беспалов (Хомченко, 6:11, 56:00 — 56:32, 58:01)Броски: 27 (15+6+6) — 25 (3+13+9)Штраф: 10 — 6