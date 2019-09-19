«Магнитка» впервые победила после возвращения Воробьева

Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над московским «Спартаком» — 4:3 (3:0, 1:1, 0:2).

В составе победителей отличились Эрик О’Делл (0:41 и 20:26), Архип Неколенко (6:11) и Роман Любимов (8:31). В концовке первого периода Денис Паршин не реализовал буллит.

За «Спартак» шайбы забросили Максим Цыплаков (28:11), Мартиньш Карсумс (47:18) и Артем Федоров (56:32).

Для «Металлурга», прервавшего серию из пяти поражений, эта победа стала первой после возвращения Ильи Воробьева. У «Спартака» лишь 1 победа в 7 встречах.