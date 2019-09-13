«Ак Барс» удержал победу над «Магниткой»

Как будут обстоять дела с голами в матче «Фортуна» — «Вольфсбург» «Фортуна» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки 1.67

Поднимется ли «Лион» с пятого места? «Амьен» — «Лион». Прогноз и ставки 3.30