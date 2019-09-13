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    «Ак Барс» удержал победу над «Магниткой»

    КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли хозяева — на 10-й минуте отличился Микаэль Викстранд. На 50-й минуте Андрей Локтионов сравнял счет, но 40 секунд спустя Данис Зарипов вновь вывел казанцев вперед.

    Для гостей это поражение стало четвертым кряду.

    Казанцы поднялись на пятое место Восточной конференции. Команда из Магнитогорска идет предпоследней.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Викстранд — 2 (Зарипов), 9:56 — 1:0. Локтионов — 1 (мен., Антипин), 49:08 — 1:1. Зарипов — 1 (бол., Ар. Галимов), 49:45 — 2:1Вратари: Рейдеборн — Кошечкин (58:35)Броски: 35 (13+12+10) — 27 (7+11+9)Штраф: 8 — 8
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