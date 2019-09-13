«Ак Барс» удержал победу над «Магниткой»

Фрагмент матча
«Ак Барс»
Счет в матче открыли хозяева — на 10-й минуте отличился Микаэль Викстранд. На 50-й минуте Андрей Локтионов сравнял счет, но 40 секунд спустя Данис Зарипов вновь вывел казанцев вперед.
Для гостей это поражение стало четвертым кряду.
Казанцы поднялись на пятое место Восточной конференции. Команда из Магнитогорска идет предпоследней.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Викстранд — 2 (Зарипов), 9:56 — 1:0. Локтионов — 1 (мен., Антипин), 49:08 — 1:1. Зарипов — 1 (бол., Ар. Галимов), 49:45 — 2:1Вратари: Рейдеборн — Кошечкин (58:35)Броски: 35 (13+12+10) — 27 (7+11+9)Штраф: 8 — 8