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    Ларионов назначен советником главы штаба сборной России

    Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов получил должность в штабе национальной сборной России.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    Сообщается, что специалист будет трудиться советником главы штаба Романа Ротенберга.

    «Основная причина, по которой я принял решение заключить соглашение с ФХР — желание использовать накопившийся опыт.

    У меня много мыслей, различных идей о том, как улучшить развитие российского хоккея, помочь прогрессировать молодежи.

    Ее прогресс — главная задача, которую ставит передо мной федерация. Это касается и работы со сборными командами, и различных направлений реализации национальной программы подготовки.

    Первый большой турнир, в котором я буду принимать участие — молодежный чемпионат мира в Чехии. Это знаковое соревнование для мирового хоккея, одно из главных в сезоне.

    Ближайшие три месяца у меня будет плотный график поездок для просмотра игроков по обе стороны океана. Впереди очень много работы», — сказал Ларионов ФХР.

    В круг обязанностей Ларионова войдет работа со сборными командами России всех возрастов, а также внедрение и постоянное совершенствование национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

    Ларионов будет давать рекомендации по развитию молодых игроков, принимать участие в тренировочных лагерях, организуемых ФХР. В обязанности специалиста войдет просмотр и анализ матчей с участием кандидатов в сборные команды России.

    Советник главы штаба национальной сборной будет готовить заключения, аналитические справки по работе тренеров, а также предложения по спортивным мероприятиям, совершенствующим индивидуальную подготовку игроков и командный тренировочный процесс. 0

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