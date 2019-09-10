Ларионов назначен советником главы штаба сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнлиполучил должность в штабе национальной сборной России.

Сообщается, что специалист будет трудиться советником главы штаба Романа Ротенберга.

«Основная причина, по которой я принял решение заключить соглашение с ФХР — желание использовать накопившийся опыт.

У меня много мыслей, различных идей о том, как улучшить развитие российского хоккея, помочь прогрессировать молодежи.

Ее прогресс — главная задача, которую ставит передо мной федерация. Это касается и работы со сборными командами, и различных направлений реализации национальной программы подготовки.

Первый большой турнир, в котором я буду принимать участие — молодежный чемпионат мира в Чехии. Это знаковое соревнование для мирового хоккея, одно из главных в сезоне.

Ближайшие три месяца у меня будет плотный график поездок для просмотра игроков по обе стороны океана. Впереди очень много работы», — сказал Ларионов ФХР.

В круг обязанностей Ларионова войдет работа со сборными командами России всех возрастов, а также внедрение и постоянное совершенствование национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Ларионов будет давать рекомендации по развитию молодых игроков, принимать участие в тренировочных лагерях, организуемых ФХР. В обязанности специалиста войдет просмотр и анализ матчей с участием кандидатов в сборные команды России.

Советник главы штаба национальной сборной будет готовить заключения, аналитические справки по работе тренеров, а также предложения по спортивным мероприятиям, совершенствующим индивидуальную подготовку игроков и командный тренировочный процесс. 0