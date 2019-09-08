«Авангард» дома переиграл «Торпедо»

Дублем в составе «ястребов» отметился Сергей Широков, еще по голу на свой счет записали Тэйлор Бек и Кирилл Семенов.
Нижегородцы дважды поразили ворота соперника в большинстве: по шайбе забросили нападающие Джордан Шредер и Станислав Бочаров.
Для «Авангарда» это третья победа в четырех матчах. «Ястребы» возглавили Восточную конференцию, опередив «Автомобилист» по дополнительным показателям.
Для «Торпедо» это третье поражение со старта сезона.
Следующую встречу омичи проведут в гостях против «Спартака». «Торпедо» примет на домашней арене ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Бек — 1 (Чудинов), 14:42 — 1:0. Шредер — 2 (бол., Щехура), 19:52 — 1:1. Бочаров — 1 (бол., Варнаков, Аляев), 26:52 — 1:2. Семенов — 2 (Покка, Широков), 33:15 — 2:2. Шумаков — 1 (бол., Мартынов, Андригетто), 37:38 — 3:2. Широков — 1 (Семенов, Бондарев), 43:54 — 4:2Вратари: Бобков — Линдбек (58:11 — 59:32)Броски: 35 (14+17+4) — 15 (4+3+8)Штраф: 10 — 12