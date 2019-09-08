«Авангард» дома переиграл «Торпедо»

Омскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил нижегородское— 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Дублем в составе «ястребов» отметился Сергей Широков, еще по голу на свой счет записали Тэйлор Бек и Кирилл Семенов.

Нижегородцы дважды поразили ворота соперника в большинстве: по шайбе забросили нападающие Джордан Шредер и Станислав Бочаров.

Для «Авангарда» это третья победа в четырех матчах. «Ястребы» возглавили Восточную конференцию, опередив «Автомобилист» по дополнительным показателям.

Для «Торпедо» это третье поражение со старта сезона.

Следующую встречу омичи проведут в гостях против «Спартака». «Торпедо» примет на домашней арене ЦСКА.