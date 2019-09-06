«Локомотив» дома уступил «Торпедо»

Игроки «Торпедо»
«Торпедо»
Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.
«Локомотив» вел в матче со счетом 2:0, однако затем растерял свое преимущество, пропустив четыре шайбы. В заключительном периоде хозяева сумели отличиться только раз.
Нижегородцы одержали первую победу в сезоне, а «Локомотив» потерпел второе поражение.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы: Каюмов — 1 (Коваленко), 14:25 — 1:0. Рэтти — 2 (Е. Аверин, Черепанов), 23:07 — 2:0. Гончарук — 1 (Ураков, Белевич), 28:48 — 2:1. Баранцев — 1 (Ильин, Бочаров), 31:52 — 2:2. Аляев — 1 (Хауден, Варнаков), 33:24 — 2:3. Жафяров — 1 (Варнаков, Щехура), 39:51 — 2:4. Каюмов — 2 (Накладал, Ландер), 40:24 — 3:4Вратари: Коновалов (Лазушин, 40:00, 58:05 — 58:11, 58:28) — ЛиндбекШтраф: 4-4Броски: 32 (14+7+11) — 38 (14+15+9)