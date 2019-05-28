НХЛ. «Бостон» с победы начал серию против «Сент-Луиса»

Победа «Бостона»

«Бостон Брюинз» на одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

В составе «Брюинз» шайбы забросили Коннор Клифтон, Чарли Макэвой, Шон Курали и Брэд Маршанд.

У « Блюз » отличились Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.

Кубок Стэнли. Финал. Первый матч «Бостон» — «Сент-Луис» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Голы: Шенн — 3 (Шворц, Боумистер), 7:23 — 0:1. Тарасенко — 9 (Шенн), 21:00 — 0:2. Клифтон — 2 (Керали, Нордстрем), 22:16 — 1:2. Макэвой — 2 (бол.), 32:41 — 2:2. Керали — 3 (Аккьяри, Хара), 45:21 — 3:2. Маршан — 8 (п.в.), 58:11 — 4:2Вратари: Раск — Биннингтон (57:47 — 58:11, 58:33)Штраф: 4 — 10Броски: 38 (8+18+12) — 20 (8+3+9)

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бостона». Второй матч серии до четырех побед пройдет в Бостоне 30 мая.

Гол Тарасенко

В матче с «Бостоном» Владимир Тарасенко отличился с передачи Брэйдена Шенна.

Россиянин продлил серию с очками в плей-офф до семи матчей. Всего на его счету теперь 14 (9+5) баллов в 20 встречах.

По голам в плей-офф (31) Тарасенко вышел на девятое место среди россиян, обогнав Игоря Ларионова.

Нестареющий Хара

Результативной передачей при победном голе «Бостона» отметился 42-летний ветеран Здено Хара.

«Бостон» — «Сент-Луис»

Только три человека старше Хары имеют на своем счету очки в финале Кубка Стэнли. Марк Рекки набрал 7 баллов в 2011 году. Гэри Робертс и Даг Харви записали в свой актив по очку в финальной серии. Всем им было по 43 года. 0