НХЛ. «Бостон» с победы начал серию против «Сент-Луиса»

Победа «Бостона»
«Бостон Брюинз» на одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).
В составе «Брюинз» шайбы забросили Коннор Клифтон, Чарли Макэвой, Шон Курали и Брэд Маршанд.
У « Блюз » отличились Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бостона». Второй матч серии до четырех побед пройдет в Бостоне 30 мая.
Гол Тарасенко
В матче с «Бостоном» Владимир Тарасенко отличился с передачи Брэйдена Шенна.
Россиянин продлил серию с очками в плей-офф до семи матчей. Всего на его счету теперь 14 (9+5) баллов в 20 встречах.
По голам в плей-офф (31) Тарасенко вышел на девятое место среди россиян, обогнав Игоря Ларионова.
Нестареющий Хара
Результативной передачей при победном голе «Бостона» отметился 42-летний ветеран Здено Хара.
Только три человека старше Хары имеют на своем счету очки в финале Кубка Стэнли. Марк Рекки набрал 7 баллов в 2011 году. Гэри Робертс и Даг Харви записали в свой актив по очку в финальной серии. Всем им было по 43 года. 0