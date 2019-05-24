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    Гуськов: Матчи в группе показали, что финны небезгрешны

    Сборная России Сборная Финляндии Сборная Швеции Чемпионат мира по хоккею
    Двукратный чемпион России, вице-чемпион мира Александр Гуськов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2019 года России с Финляндией.

    Александр Гуськов
    Александр Гуськов

    «Финны смогли собраться на матч со шведами, действующими чемпионами мира, и это дорогого стоит.

    На мой взгляд, проигранный матч немцам на групповом этапе заставил финнов в какой-то степени пересмотреть свою игру.

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    • Во встрече со шведами сборная Финляндии показала отличные скорости, и на этих скоростях они успевали контролировать шайбу и здорово взаимодействовать между собой.

    Вообще, финны играют достаточно прагматично, но в этой игре они показали, что у них всё в порядке с мобильностью и реализацией моментов.

    Если говорить о том, чего бояться сборной России, то это контратаки. Начиная с Какко и заканчивая более опытными хоккеистами, каждый может решить момент.

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    Как это было в овертайме со шведами, например. Отличный бросок Манниннена — и шведы поехали домой. Так что нам нужно очень внимательно играть в обороне.

    Соглашусь, что финнов можно назвать самой сыгранной командой на чемпионате мира. Этот коллектив у них целый год идёт по рельсам, Ялонен знает возможности своей команды.

    И есть очень много примеров, когда команда без звёзд побеждает и добивается результата. Как показывает практика, когда внутри коллектива здоровый организм, в котором нет места какой-то болезни, то всё идёт по плану.

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    • Но матчи в группе показали, что финны небезгрешны, есть дыры в обороне и огрехи в других компонентах. Сыгранность не всегда решает всё.

    В этом плане настрой и аккуратная игра сборной России может дать результат. Думаю, в атаке мы уже поймали взаимодействие в тройках и ребята себя отлично чувствуют», — сказал Гуськов изданию «Чемпионат». 0

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