«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина

Руководство «Питтсбург Пингвинз» рассматривает возможность обмена нападающего, утверждает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

По его информации, «пингвины» определяют степень осуществимости этого сценария, хотя против выступает легенда клуба Марио Лемье.

У Малкина в контракте есть пункт о невозможности обмена, но он еще может передумать. Среди потенциальных претендентов на россиянина называются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

Отмечается, что «пингвины» отпустят россиянина, если получат большую компенсацию.

В завершившемся регулярном чемпионате Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах. Его контракт на сумму 9,5 млн долларов в год будет действовать еще три сезона. 0