НХЛ. Два очка у Овечкина, Кузнецова и Орлова, гол Малкина

Фрибет для всех

«Каролина» — «Лос-Анджелес» 6:1

«Каролина» разгромила «Лос-Анджелес» со счетом 6:1 (2:0, 4:0, 0:1).

Российские нападающий Андрей Свечников («Каролина») и Илья Ковальчук («Лос-Анджелес») очков не набрали.

«Харрикейнз» одержал третью победу кряду. «Кингз» потерпели 9-е поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Лос-Анджелес» — 6:1 (2:0, 4:0, 0:1) Голы: Хэмилтон — 11 (Мяеналанен), 5:56 — 1:0. Ахо — 25 (Терявяйнен), 11:15 — 2:0. Ферланд — 17 (Стаал, Терявяйнен), 20:25 — 3:0. Славин — 6 (бол., Хэмилтон, Валлмарк), 22:19 — 4:0. Терявяйнен — 18 (Ферланд, Стаал), 34:01 — 5:0. Хэмилтон — 12 (Терявяйнен, Стаал), 34:41 — 6:0. Браун — 14 (Иафалло), 52:02 — 6:1Вратари: Мразек — Куик (Кэмпбелл, 40:00)Штраф: 22-24Броски: 34 (7+13+14) — 23 (10+6+7)

«Каролина» — «Лос-Анджелес» 6:1

«Коламбус» — «Питтсбург» 2:5

«Питтсбург» на выезде взял верх над «Коламбусом» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом, который стал для него 20-м в этом сезоне.

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский отразил 22 из 26 бросков по воротам. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин отметился голевой передачей.

«Коламбус» с 73 очками идет девятом в Восточной конференции, «Питтсбург» (74 балла) — восьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Питтсбург» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) Голы: Гюнтцель — 29 (Кросби, Хернквист), 13:45 — 0:1. Маккэн — 12 (Каллен, Руведел), 18:22 — 0:2. Малкин — 20 (Астон-Ризе, Кессел), 21:15 — 0:3. Бьоркстранд — 12 (Дзингел, Харрингтон), 24:55 — 1:3. Аткинсон — 35 (бол., Панарин, Веренски), 27:09 — 2:3. Маккэн — 13 (Симон, Шульц), 53:27 — 2:4. Кросби — 27 (п.в., Дж. Джонсон), 59:55 — 2:5Вратари: Бобровский (24:51 — 24:55, 59:06 — 59:15, 59:18 — 59:55) — МюррейШтраф: 4-6Броски: 23 (5+11+7) — 27 (8+12+7)

«Коламбус» — «Питтсбург» 2:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Калгари» 1:3

«Калгари» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

У «огоньков» отличились Микаэль Баклунд, Мэттью Ткачук и Расмус Андерссон, у «островитян» — Джош Бейли.

«Нью-Йорк Айлендерс» — четвертые на Востоке (79 очков), «Калгари» — первые на Западе (87 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Калгари» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Ткачак — 25 (бол., Линдхольм, Монахэн), 22:57 — 0:1. Бэйли — 14 (Филппула, Лэдд), 27:39 — 1:1. Баклунд — 17 (Линдхольм, Годро), 43:15 — 1:2. Андерссон — 2 (Чарник, Джиордано), 45:12 — 1:3Вратари: Ленер (58:00 — 58:12, 58:31) — СмитШтраф: 10-8Броски: 27 (5+12+10) — 27 (9+10+8)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Калгари» 1:3

«Бостон» — «Сан-Хосе» 4:1

«Бостон» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).

«Бостон» — второй на Востоке (83 очка), «Сан-Хосе» — второй на Западе (82 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) Голы: Кутюр — 23 (бол.), 12:47 — 0:1. Крейчи — 15 (бол., Краг, Маршан), 14:39 — 1:1. Макэвой — 5 (Маршан, Хейнен), 29:09 — 2:1. Дебраск — 20 (Крейчи, Юханссон), 29:46 — 3:1. Маршан — 25 (мен., Бержерон, Карло), 32:28 — 4:1Вратари: Галак — Джонс (55:51 — 58:46)Штраф: 25-47Броски: 32 (16+8+8) — 20 (8+4+8)

«Бостон» — «Сан-Хосе» 4:1

«Вашингтон» — «Оттава» 7:2

«Вашингтон» по-волевому разгромил «Оттаву» со счетом 7:2 (2:2, 4:0, 1:0).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами, как и его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов, а Евгений Кузнецов записал на свой счет гол и голевую передачу.

«Вашингтон» с 79 баллами занимает пятую позицию в Восточной конференции, «Оттава» — 16-я (49 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Оттава» — 7:2 (2:2, 4:0, 1:0) Голы: Линдберг — 5 (Гиббонс, Пяйярви-Свенссон), 3:16 — 0:1. Дюклер — 12 (бол., Сиси, Ярош), 7:10 — 0:2. Уилсон — 18 (Овечкин, Кузнецов), 16:57 — 1:2. Эллер — 8 (Орлов, Коннолли), 17:50 — 2:2. Карлсон — 10 (бол., Бэкстрем), 22:38 — 3:2. Оши — 19 (Орпик, Бэкстрем), 26:29 — 4:2. Коннолли — 16 (Бураковски, Эллер), 29:05 — 5:2. Оши — 20 (Орлов, Врана), 30:33 — 6:2. Кузнецов — 17 (Овечкин, Уилсон), 40:17 — 7:2Вратари: Холтби — Нильссон (Андерсон, 30:33)Штраф: 2-2Броски: 37 (9+17+11) — 23 (13+5+5)

«Вашингтон» — «Оттава» 7:2

«Филадельфия» — «Баффало» 5:2

«Филадельфия» обыграла «Баффало» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

Защитник «летчиков» Иван Проворов отыграл 22:48, отметившись 3 бросками по воротам и 2 силовыми приемами.

Это вторая подряд победа «Флайерз» и второе кряду поражение «Сэйбрз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Баффало» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Линдблум — 12 (Конекны, Патрик), 2:48 — 1:0. Ворачек — 17 (Жиру, Майерс), 7:52 — 2:0. Айкел — 22 (бол., Скиннер, Далин), 12:08 — 2:1. ван Римсдайк — 17 (Хегг, Гудас), 35:13 — 3:1. Миттельштадт — 9 (Родригес, Шири), 37:53 — 3:2. Санхейм — 6 (Кутюрье), 40:46 — 4:2. Жиру — 19 (п.в., Раффль), 57:05 — 5:2Вратари: Эллиотт — Хаттон (56:56 — 57:05)Штраф: 12-10Броски: 45 (19+11+15) — 36 (6+16+14)

«Филадельфия» — «Баффало» 5:2

«Детройт» — «Монреаль» 1:8

«Монреаль» разгромил «Детройт» в выездном матче со счетом 8:1 (1:0, 5:1, 2:0).

Нападающий канадского клуба Макс Доми набрал 5 (2+3) очков. Эндрю Шоу оформил голевой хет-трик, Джонатан Друен отдал 4 результативные передачи. Голкипер Кэри Прайс отразил 27 из 28 бросков.

«Монреаль» с 75 баллами занимает шестую строку на Востоке. «Детройт» потерпел шестое поражение подряд и занимает 15 место (55 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Монреаль» — 1:8 (0:1, 1:5, 0:2) Голы: Татар — 22 (Бенн), 6:16 — 0:1. Э. Шоу — 14 (Доми, Друэн), 22:22 — 0:2. Галлахер — 27 (Дано, Питри), 31:19 — 0:3. Доми — 21 (Друэн), 33:48 — 0:4. Армиа — 7 (Котканиеми, Байрон), 36:09 — 0:5. Манта — 16 (Грин, Гронек), 38:16 — 1:5. Э. Шоу — 15 (Доми), 39:17 — 1:6. Доми — 22 (Друэн, Фолин), 42:42 — 1:7. Э. Шоу — 16 (Друэн, Доми), 57:27 — 1:8Вратари: Ховард (Бернье, 40:00) — ПрайсШтраф: 12-22Броски: 29 (5+14+10) — 34 (10+12+12)

«Детройт» — «Монреаль» 1:8

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 2:0

«Сент-Луис» переиграл «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Это его 27-й ассист в этом сезоне. Голкипер «блюзменов» Джордан Биннингтон отразил все 19 бросков по своим воротам, оформив шатаут.

«Сент-Луис» — пятый на Западе (74 очка), «Нэшвилл» — третий (79 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Бозак — 10 (Тарасенко, Пьетранджело), 52:35 — 1:0. Пьетранджело — 10 (бол., п.в.), 59:56 — 2:0Вратари: Биннингтон — Сарос (58:43 — 58:56, 59:55 — 59:56)Штраф: 6-18Броски: 44 (15+9+20) — 19 (10+4+5)

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 2:0

«Виннипег» — «Миннесота» 2:3

«Виннипег» дома уступил «Миннесоте» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 18:37.

«Миннесота» выиграла 4-й матч подряд и идет седьмой на Западе (68 баллов), «Виннипег» — четвертый (78 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Миннесота» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Голы: Шайфли — 31 (бол., Лайне, Коннор), 8:53 — 1:0. Хант — 5 (бол., Донато, Стаал), 31:50 — 1:1. Лайне — 29 (Чиаро, Уилер), 32:04 — 2:1. Зукер — 16 (бол., Донато, Стаал), 58:33 — 2:2. Эрикссон Эк — 6 (Бродин, Паризе), 58:59 — 2:3Вратари: Хеллебайк (58:59) — Дубник (58:21 — 58:33)Штраф: 4-8Броски: 32 (13+10+9) — 40 (12+14+14)

«Виннипег» — «Миннесота» 2:3

«Аризона» — «Флорида» 4:3 Б

«Аризона» одержала домашнюю победу над «Флоридой» в серии буллитов со счетом 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).

Победный буллит на счету Александра Гальченюка.

Благодаря этой победе, «Аризона» набрала 65 очков в 63 матчах. Команда Рика Токкета находится на десятом месте в Западной конференции. «Флорида» — 12-я на Востоке (65 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона Койотс» — «Флорида Пантерз» — 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Степан — 12 (Круз, Арчибальд), 28:15 — 1:0. Хоффман — 28 (Юбердо, Экблад), 34:44 — 1:1. Экман-Ларссон — 8 (бол., Келлер, Чикран), 39:15 — 2:1. Макгинн — 2 (Брауэр, Шихан), 45:46 — 2:2. Барков — 26 (Брауэр), 48:15 — 2:3. Степан — 13 (мен.), 53:31 — 3:3Победный буллит: ГальченюкВратари: Кюмпер — Раймер (Луонго, 20:32)Штраф: 2-10Броски: 40 (9+12+13+6) — 27 (6+8+6+7)

«Вегас» — «Даллас» 4:1

«Вегас» в родных стенах обыграл «Даллас» со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

Результативной передачей у проигравших отметился Александр Радулов.

Этот успех позволил «рыцарям» набрать 71 очко в 64 матчах. Команда из штата Невада находится на шестом месте в Западной конференции. «Даллас» — восьмой (67 баллов).