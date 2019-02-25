Варламов — первая звезда недели в НХЛ, Бобровский — третья

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте опубликовала имена тройки лучших игроков минувшей недели.

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Лучшим игроком недели стал российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов, выигравший все три матча и отражающий 96,4% бросков при коэффициенте надежности 1,34.

Второй звездой признан финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, в трех играх записавший в актив 7 (3+4) баллов.

Замкнул тройку российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, выигравший два матча из трех проведенных при коэффициенте надежности 1,01 и 96,3% отраженных бросков. 0