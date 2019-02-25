ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» потерял волшебство. Команду Клоппа разгадали
  • 20:57
    • «Магнитка» в конце второго овертайма дожала «Салават Юлаев»
  • 20:37
    • Варламов — первая звезда недели в НХЛ, Бобровский — третья
  • 20:01
    • Федерер вышел во второй круг турнира в Дубае
  • 19:23
    • Российской биатлонистке грозит дисквалификация
  • 19:10
    • Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
    Все новости спорта

    Варламов — первая звезда недели в НХЛ, Бобровский — третья

    НХЛ Колорадо Эвеланш Коламбус Блю Джекетс Флорида Пантерз
    Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте опубликовала имена тройки лучших игроков минувшей недели.

    Семен Варламов
    Семен Варламов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Лучшим игроком недели стал российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов, выигравший все три матча и отражающий 96,4% бросков при коэффициенте надежности 1,34.

    Второй звездой признан финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, в трех играх записавший в актив 7 (3+4) баллов.

    Замкнул тройку российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, выигравший два матча из трех проведенных при коэффициенте надежности 1,01 и 96,3% отраженных бросков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Фавориты и претенденты. Чего ждать от плей-офф Кубка Гагарина-2019?
  • Вчера в 17:00
    •
  • Прогноз
  • «Торонто» — «Баффало»
  • 1.76
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжится ли беспроигрышная серия «Реал Сосьедада»?
  • «Жирона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Торонто» Зайцева не должен испытать сложностей в игре с «Баффало»
  • «Торонто» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Тампа-Бэй» Кучерова и «Лос-Анджелес» Ковальчука сыграют результативно
  • «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ростов» — «Краснодар» Футбол Автобус Карпина пробился в полуфинал Кубка РоссииВыход «Ростова» в полуфинал Кубка России — в нашем обзоре прессы Вчера в 23:290
  • 16:11
    • Комиссия РФС и РПЛ проверит поле в Туле перед матчем «Арсенал» — ЦСКА
  • 13:58
    • В оргкомитете Евро-2020 не знают о возможной отставке Сорокина
  • 13:44
    • Головкин может в третий раз встретиться с Альваресом
    Лионель Месси Футбол Месси неудержим, но «Барселона» слишком от него зависимаРеакция прессы на матч «Севилья» — «Барселона» Вчера в 17:170
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «РБ Лейпциг» на третье место в Бундеслиге?
  • 3.73
    •
  • 20:17
    • Вяльбе огласила состав на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ-2019
  • 19:51
    • Фурсенко готов помогать «Зениту» в будущем
  • 19:35
    • Лидер «Химок» вернется на паркет в матче против «Милана»
    Маурицио Сарри Футбол Верный своему стилю портной. Почему у Сарри не получается в «Челси»?Итальянский тренер находится на грани увольнения Вчера в 15:180
  • 13:12
    • Билич потерял работу в Саудовской Аравии
  • 11:53
    • СМИ: Зидан не хочет тренировать «Челси»
  • 11:05
    • Кепа: Просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие