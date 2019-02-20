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    «Амур» одолел «Барыс»

    КХЛ Амур Барыс
    «Амур» выиграл у «Барыса» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур» остается последним на Востоке
    «Амур» остается последним на Востоке
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    В составе победителей отличились Павел Дедунов и Михал Йордан.

    «Амур» набрал 49 очков и пока остается на последнем месте в Восточной конференции. У «Барыса» 84 очка и второе место. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 2:0
    Голы: Дедунов — 13 (бол., Атюшов, Вяч. Ушенин), 13:19 — 1:0. Йордан — 2 (п.в.), 58:53 — 2:0Вратари: Лангхамер — Карлссон (58:48 — 58:53)Штраф: 10 — 22Броски: 26 (7+9+10) — 25 (6+9+10)
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