«Амур» одолел «Барыс»

выиграл усо счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» остается последним на Востоке khl.ru 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В составе победителей отличились Павел Дедунов и Михал Йордан.

«Амур» набрал 49 очков и пока остается на последнем месте в Восточной конференции. У «Барыса» 84 очка и второе место. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.