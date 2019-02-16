«Амур» продлил серию поражений «Куньлуня»

Хоккеисты «Амура»
ХК «Амур»
В составе «Амура» голы забили Артем Железков, Александр Горшков, Данил Файзуллин. За китайский клуб отличились Брэндон Ип и Вилле Лаюнен.
Для «тигров» победа стала третьей подряд, серия поражений «Куньлуня» достигла пяти матчей.
«Амур» с 45 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Востока, «Куньлунь» — 11-й (48 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Железков — 3 (Лазарев, Голубев), 10:36 — 1:0. Горшков — 10 (Пьянов, Руденков), 30:59 — 2:0. Йип — 19, 42:34 — 2:1. Лаюнен — 10 (бол.), 49:11 — 2:2. Файзуллин — 10 (Коларж, Зогорна), 63:34 — 3:2Вратари: Лангхамер — КархуненШтраф: 6-8Броски: 38 (9+16+5+8) — 23 (6+4+12+1)