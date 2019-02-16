«Амур» продлил серию поражений «Куньлуня»

на домашнем льду обыграл в овертаймев матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

В составе «Амура» голы забили Артем Железков, Александр Горшков, Данил Файзуллин. За китайский клуб отличились Брэндон Ип и Вилле Лаюнен.

Для «тигров» победа стала третьей подряд, серия поражений «Куньлуня» достигла пяти матчей.

«Амур» с 45 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Востока, «Куньлунь» — 11-й (48 очков).