ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба не сыграет в ответном матчеС небес на землю. Сульшер взглянул правде в глаза
  • 22:02
    • Россияне узнали соперников по группе в Кубке Дэвиса
  • 21:48
    • «Атлетико» продлил контракт с главным тренером
  • 21:43
    • «Краснодар» и «Байер» голов до перерыва не забили
  • 20:59
    • Банк ВТБ вернул себе контроль над московским «Динамо»
  • 20:32
    • УЕФА открыл дело против Рамоса за умышленную желтую карточку
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» дожал «Сибирь» в овертайме

    КХЛ Нефтехимик Сибирь
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашней арене обыграл «Сибирь» — 5:4 ОТ (4:1, 0:2, 0:1, 1:0).

    Хоккеист «Нефтехимика»
    Хоккеист «Нефтехимика»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В первом периоде хозяева сумели забросить четыре шайбы, авторами которых стали Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин и Арсен Хисамутдинов, оформивший дубль. «Сибирь» ответила голом Павла Демидова.

    Во втором периоде подопечные Александра Андриевского сократили разрыв до минимума усилиями Виктора Комарова и Дмитрия Саюстова. На 56-й минуте Комаров оформил дубль, сделав счет равным.

    Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принес Михаэль Руохомаа.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:4 ОТ (4:1, 0:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Бикмуллин — 4 (Няттинен, Руохомаа), 0:25 — 1:0. Хисамутдинов — 1 (Порядин), 5:29 — 2:0. Порядин — 5 (бол., Нестрашил, Шарипзянов), 10:51 — 3:0. Хисамутдинов — 2 (бол., Нестрашил, Порядин), 16:23 — 4:0. Демидов — 8 (Саюстов, Миловзоров), 19:34 — 4:1. Комаров — 5 (бол., Саюстов, Миловзоров), 22:14 — 4:2. Саюстов — 11 (бол., Демидов, Миловзоров), 34:14 — 4:3. Комаров — 6 (бол., Миловзоров, Шаров), 55:05 — 4:4. Руохомаа — 8 (Бикмуллин), 61:14 — 5:4Вратари: Ежов — Красиков (Тэйлор, 10:51)Штраф: 8 — 10Броски: 32 (18+7+5+2) — 27 (7+11+8+1)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает десятое место (52 очка), а «Сибирь» — девятое (54 очка). 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Ошибки Моуринью на хоккее
  • 05/02/2019 в 13:03
    •
  • Прогноз
  • «Автомобилист» — «Ак Барс»
  • 1.86
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» выместит злость на «Мальме»
  • «Мальме» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Что ждет «Вильярреал» в логове «львов»?
  • «Спортинг» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Селтик» даст бой «Валенсии»
  • «Селтик» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Питтсбург» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. «Анахайм» прервал серию поражений, «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля 09:300
  • 17:43
    • Бэйлу грозит длительная дисквалификация
  • 17:27
    • Представлена сборная лучших игроков первых матчей плей-офф Лиги чемпионов
  • 17:13
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
    Игроки ПСЖ Футбол Мстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный СанчесПСЖ нанес МЮ первое поражение при Сульшере Вчера в 14:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Как начнется евровесна для «Краснодара»?
  • 4.10
    •
  • 22:00
    • Начо: «Аякс» ничем не удивил нас
  • 21:37
    • Бензема: Мне нравится играть с Винисиусом, он слушает мои советы
  • 21:35
    • «Нефтехимик» дожал «Сибирь» в овертайме
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, три очка у Барбашева, шат-ауты Бобровского и ХудобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля Вчера в 09:050
  • 16:57
    • Президент «Наполи» подтвердил трансфер Хамшика в Китай
  • 16:27
    • Мамаев провел матч в СИЗО
  • 15:57
    • «Амур» дома одолел «Авангард»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие