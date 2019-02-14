«Нефтехимик» дожал «Сибирь» в овертайме

Хоккеист «Нефтехимика»
ХК «Нефтехимик»
В первом периоде хозяева сумели забросить четыре шайбы, авторами которых стали Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин и Арсен Хисамутдинов, оформивший дубль. «Сибирь» ответила голом Павла Демидова.
Во втором периоде подопечные Александра Андриевского сократили разрыв до минимума усилиями Виктора Комарова и Дмитрия Саюстова. На 56-й минуте Комаров оформил дубль, сделав счет равным.
Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принес Михаэль Руохомаа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:4 ОТ (4:1, 0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Бикмуллин — 4 (Няттинен, Руохомаа), 0:25 — 1:0. Хисамутдинов — 1 (Порядин), 5:29 — 2:0. Порядин — 5 (бол., Нестрашил, Шарипзянов), 10:51 — 3:0. Хисамутдинов — 2 (бол., Нестрашил, Порядин), 16:23 — 4:0. Демидов — 8 (Саюстов, Миловзоров), 19:34 — 4:1. Комаров — 5 (бол., Саюстов, Миловзоров), 22:14 — 4:2. Саюстов — 11 (бол., Демидов, Миловзоров), 34:14 — 4:3. Комаров — 6 (бол., Миловзоров, Шаров), 55:05 — 4:4. Руохомаа — 8 (Бикмуллин), 61:14 — 5:4Вратари: Ежов — Красиков (Тэйлор, 10:51)Штраф: 8 — 10Броски: 32 (18+7+5+2) — 27 (7+11+8+1)
В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает десятое место (52 очка), а «Сибирь» — девятое (54 очка). 0