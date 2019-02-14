«Салават» без шансов уступил «Адмиралу»

Во Владивостоке местныйодержал победу над уфимским, встреча завершилась со счетом 3:0.

«Адмирал» забросил три шайбы khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Подопечные Николая Цулыгина выступали в экспериментальном составе, поскольку не взяли не выездную серию нескольких лидеров.

Результативные броски на счету Кирилла Воронина, Войтека Полака и Константина Глазачева.

Благодаря этой победе, подопечные Сергея Светлова набрали 45 очков в 58 матчах. Они занимают 12-е место в Восточной конференции.