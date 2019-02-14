«Салават» без шансов уступил «Адмиралу»

«Адмирал» забросил три шайбы
khl.ru
Подопечные Николая Цулыгина выступали в экспериментальном составе, поскольку не взяли не выездную серию нескольких лидеров.
Результативные броски на счету Кирилла Воронина, Войтека Полака и Константина Глазачева.
Благодаря этой победе, подопечные Сергея Светлова набрали 45 очков в 58 матчах. Они занимают 12-е место в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Голы: Воронин — 6 (Глазачев, Дьяков), 3:42 — 1:0. Полак — 8 (Таталин, Коньков), 11:41 — 2:0. Глазачев — 16 (бол., Угольников, Мерескин), 15:08 — 3:0Вратари: Красоткин — ТарасовШтраф: 4 — 10Броски: 35 (11+11+13) — 22 (3+9+10)