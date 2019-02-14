ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» близок к четвертьфиналуЛондонские супергерои. «Тоттенхэм» уничтожил Дортмунд
  • 16:57
    • Президент «Наполи» подтвердил трансфер Хамшика в Китай
  • 16:27
    • Мамаев провел матч в СИЗО
  • 15:57
    • «Амур» дома одолел «Авангард»
  • 15:44
    • «Салават» без шансов уступил «Адмиралу»
  • 15:12
    • ВТБ купит московское «Динамо» за 1 рубль
    Все новости спорта

    «Салават» без шансов уступил «Адмиралу»

    КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счетом 3:0.

    «Адмирал» забросил три шайбы
    «Адмирал» забросил три шайбы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Подопечные Николая Цулыгина выступали в экспериментальном составе, поскольку не взяли не выездную серию нескольких лидеров.

    Результативные броски на счету Кирилла Воронина, Войтека Полака и Константина Глазачева.

    Благодаря этой победе, подопечные Сергея Светлова набрали 45 очков в 58 матчах. Они занимают 12-е место в Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Воронин — 6 (Глазачев, Дьяков), 3:42 — 1:0. Полак — 8 (Таталин, Коньков), 11:41 — 2:0. Глазачев — 16 (бол., Угольников, Мерескин), 15:08 — 3:0Вратари: Красоткин — ТарасовШтраф: 4 — 10Броски: 35 (11+11+13) — 22 (3+9+10)
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Ошибки Моуринью на хоккее
  • 05/02/2019 в 13:03
    •
  • Прогноз
  • «Барыс» — «Кунь Лунь»
  • 1.66
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • От «Барыса» и «Кунь Луня» ждем результативный матч
  • «Барыс» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Сибирь» может взять реванш у «Нефтехимика»
  • «Нефтехимик» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Готов ли «Краснодар» к борьбе против «Байера»?
  • «Краснодар» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки ПСЖ Футбол Мстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный СанчесПСЖ нанес МЮ первое поражение при Сульшере Вчера в 14:560
  • 09:45
    • Капитан «Рубина» объявил о завершении карьеры
  • 08:57
    • «Милуоки» прервал победную серию «Индианы», «Миннесота» обыграла «Хьюстон»
  • 08:18
    • УЕФА: Гол «Аякса» в ворота «Реала» был отменен правильно
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, три очка у Барбашева, шат-ауты Бобровского и ХудобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля Вчера в 09:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Как начнется евровесна для «Краснодара»?
  • 4.10
    •
  • 16:44
    • СКА продлил контракт со шведским вратарем
  • 16:12
    • Ракицкий: Адаптация в «Зените» не нужна
  • 15:24
    • «Ахмат» огласил соперников по третьему сбор
    «Фенербахче» — «Зенит» Футбол Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизньРеакция спортивных СМИ на поражение питерского клуба в матче с «Фенербахче» Вчера в 02:000
  • 14:44
    • Макеев продолжит карьеру в «Роторе»
  • 11:57
    • «МЮ» может приобрести летом хавбека «Барселоны»
  • 11:43
    • «Челси» сделал предложение по трансферу форварда «Айнтрахта»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие