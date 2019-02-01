«Слован» прервал серию из десяти поражений, победив «Сочи»

«Слован»
twitter.com/skslovan
Дубль в составе братиславской команды сделал Матуш Сукель, еще одна шайба на счету Давида Буца.
За «Сочи» отличились Шон Коллинз и Роберт Росен.
Словаки прервали неудчаную серию, которая насчитывала 10 поражений.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Сочи» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Коллинс — 8 (Шмелев, Бакош), 10:23 — 0:1. Сукель — 9 (бол., Яношик), 15:03 — 1:1. Буц — 1 (бол., Яношик, Еглич), 37:16 — 2:1. Росен — 13 (Калетник), 49:46 — 2:2. Сукель — 10 (Желина, Червены), 64:24 — 3:2Вратари: Штепанек — БарулинБроски: 35 (15+7+7+6) — 31 (10+9+10+2)Штраф: 41 — 13