НХЛ. Результативная передача Малкина, четвертое подряд поражение «Вашингтона»

«Коламбус» — «Монреаль» 1:4
«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
По дублю в составе победителей оформили Томаш Татар и Йоэль Армиа.
Хозяева ответили единственным точным броском в исполнении Оливера Бьеркстранда.
Российский вратарь «жакетов» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает четвертое место (59 очков), а «Монреаль» — седьмое (59 очков).
«Флорида» — «Торонто» 3:1
«Флорида Пантерз» у себя дома победила «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
Счет в начале первого периода открыл защитник гостей Рон Хейнси, но еще до перерыва не хозяева смогли выйти вперед. Заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Майк Мэтисон.
Точку в матче поставил Фрэнк Ватрано, поразивший пустые ворота на 59-й минуте.
«Торонто» занимает второе место в Восточной конференции (60 очков), а «Флорида» — 12-е (44 очка).
«Вашингтон» — «Айлендерс» 0:2
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел четвертое поражение кряду, на домашнем льду уступив «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).
На 46-й минуте счет открыл форвард гостей Джош Бейли. Кэл Клаттербак впоследствии увеличил преимущество «островитян».
Это был первый выездной матч главного тренера «островитян» Барри Тротца против бывшего клуба.
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место (59 очков), а «Айлендерс» — третье (60 очков).
«Каролина» — «Оттава» 1:4
«Каролина Харрийкейнз» уступила дома «Оттаве Сенаторз» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0).
В составе победителей голами отметились Магнус Пяаярви, Бобби Райан, Марк Стоун и Кристиан Воланин.
В составе «ураганов» гол на счету Уоррена Фегеле.
«Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (49 очков), а «Оттава» — 14-е (43 очка).
«Аризона» — «Питтсбург» 2:3 ОТ
«Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме обыграл «Аризону Койотс» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).
Голами в составе победителей отметились Юусо Рииккола, Джейк Гюнцель и Фил Кессел, которому ассистировал Евгений Малкин.
У «койотов» отличились Клейтон Келлер и Дерек Степан.
«Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции (58 очков), «Аризона» идет 12-й на Западе (46 очков).
«Калгари» — «Детройт» 6:4
«Калгари Флэймз» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:4 (0:1, 2:1, 4:2).
По три очка в составе «огоньков» набрали Сэм Беннетт (2+1) и Ти Джей Броди (1+2). По шайбе на счету Шона Монахана, Джеймса Нила и Марка Джордано.
У «красных крыльев» дубль оформил Дилан Ларкин, по шайбе забросили Энтони Манта и Майк Грин.
«Детройт» — 15-й в Восточной конференции (43 очка), «Калгари» лидирует на Западе (67 очков).
«Ванкувер» — «Баффало» 4:3
«Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0).
В составе победителей точными бросками отметились Александер Эдлер, Свен Берчи, Брок Безер и Луи Эрикссон.
Гости ответили голами Эвана Родригеса, Кайла Окпосо и Сэма Райнхарта.
«Ванкувер» занимает восьмое место в Западной конференции (50 очков), «Баффало» — девятый на Востоке (54 очка). 0