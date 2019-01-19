ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Результативная передача Малкина, четвертое подряд поражение «Вашингтона»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 января

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс Каролина Харрикейнз Оттава Сенаторз Аризона Койотс Питтсбург Пингвинз Калгари Флэймз Детройт Ред Уингз Ванкувер Кэнакс Баффало Сэйбрз
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНеймар одобряет. Дайвинг как неотъемлемая часть футбола Хоккеисты «Айлендерс»НХЛ. Результативная передача Малкина, четвертое подряд поражение «Вашингтона» Даниил МедведевAustralian Open. Медведев сыграет в четвертом круге, Серена Уильямс отдала лишь три гейма
  • 09:21
    • Казинс набрал 14 очков в дебютном матче, «Бостон» выиграл у «Мемфиса»
  • 08:14
    • Серена Уильямс разгромила Ястремскую на AO
  • 08:04
    • Медведев вышел в четвертый круг Australian Open, где может сыграть с Джоковичем
  • 00:39
    • «Бавария» на выезде обыграла «Хоффенхайм»
  • 22:31
    • Испанское издание включило Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»
  • 19:30
    • «Барселону» не исключат из Кубка Испании
  • 18:00
    • «Луч» может прекратить существование
    Все новости спорта
    Хоккеисты «Айлендерс»
    Хоккеисты «Айлендерс»
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Коламбус» — «Монреаль» 1:4

    «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

    По дублю в составе победителей оформили Томаш Татар и Йоэль Армиа.

    Хозяева ответили единственным точным броском в исполнении Оливера Бьеркстранда.

    Российский вратарь «жакетов» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Татар — 15 (Уэбер, Шапу), 6:44 — 0:1. Татар — 16 (Дано, Галлахер), 28:27 — 0:2. Бьоркстранд — 7 (Нэш, Джонс), 45:17 — 1:2. Армиа — 5 (Доми, Уэбер), 57:46 — 1:3. Армиа — 6 (п.в., Доми, Питри), 58:48 — 1:4Вратари: Корписало (57:58 — 58:16, 58:31 — 58:48) — ПрайсШтраф: 6 — 4Броски: 35 (15+10+10) — 26 (9+7+10)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает четвертое место (59 очков), а «Монреаль» — седьмое (59 очков).

    «Коламбус» — «Монреаль» 1:4

    «Флорида» — «Торонто» 3:1

    «Флорида Пантерз» у себя дома победила «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

    Счет в начале первого периода открыл защитник гостей Рон Хейнси, но еще до перерыва не хозяева смогли выйти вперед. Заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Майк Мэтисон.

    Точку в матче поставил Фрэнк Ватрано, поразивший пустые ворота на 59-й минуте.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Торонто» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Хэйнси — 5 (Райлли, Капанен), 1:49 — 0:1. Хоффман — 23 (Яндл, Бьюгстад), 9:02 — 1:1. Матесон — 3 (Трочек, Юбердо), 14:59 — 2:1. Ватрано — 14 (п.в., Пайсик), 58:14 — 3:1Вратари: Луонго — Спаркс (58:04 — 58:14, 58:38)Штраф: 2 — 6Броски: 29 (13+9+7) — 21 (4+8+9)

    «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции (60 очков), а «Флорида» — 12-е (44 очка).

    «Флорида» — «Торонто» 3:1

    «Вашингтон» — «Айлендерс» 0:2

    «Вашингтон Кэпиталз» потерпел четвертое поражение кряду, на домашнем льду уступив «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

    На 46-й минуте счет открыл форвард гостей Джош Бейли. Кэл Клаттербак впоследствии увеличил преимущество «островитян».

    Это был первый выездной матч главного тренера «островитян» Барри Тротца против бывшего клуба.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Айлендерс» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Бэйли — 11 (Барзал, Пелеч), 45:08 — 0:1. Клаттербак — 4 (Сизикас, Пелеч), 47:34 — 0:2Вратари: Холтби (57:42 — 58:37, 58:42 — 59:47) — ГрайссШтраф: 4 — 4Броски: 19 (7+8+4) — 25 (11+9+5)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место (59 очков), а «Айлендерс» — третье (60 очков).

    «Вашингтон» — «Айлендерс» 0:2

    «Каролина» — «Оттава» 1:4

    «Каролина Харрийкейнз» уступила дома «Оттаве Сенаторз» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0).

    В составе победителей голами отметились Магнус Пяаярви, Бобби Райан, Марк Стоун и Кристиан Воланин.

    В составе «ураганов» гол на счету Уоррена Фегеле.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Оттава» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
    Голы: Пяйярви-Свенссон — 4 (Сиси, Смит), 15:47 — 0:1. Райан — 10 (Дзингел, Дюшен), 27:26 — 0:2. Стоун — 22 (Тирни), 27:39 — 0:3. Фегеле — 6, 31:24 — 1:3. Воланин — 3 (Ткачак, Сиси), 36:25 — 1:4Вратари: Мразек — НильссонШтраф: 7 — 9Броски: 34 (10+12+12) — 26 (8+11+7)

    «Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (49 очков), а «Оттава» — 14-е (43 очка).

    «Каролина» — «Оттава» 1:4

    «Аризона» — «Питтсбург» 2:3 ОТ

    «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме обыграл «Аризону Койотс» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

    Голами в составе победителей отметились Юусо Рииккола, Джейк Гюнцель и Фил Кессел, которому ассистировал Евгений Малкин.

    У «койотов» отличились Клейтон Келлер и Дерек Степан.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Келлер — 10 (бол., Экман-Ларссон, Гарлэнд), 12:51 — 1:0. Риикола — 2 (бол., Петтерссон, Симон), 24:58 — 1:1. Гюнтцель — 24 (Каллен, Уилсон), 25:38 — 1:2. Степан — 9 (Яльмарссон, Хиностроза), 54:34 — 2:2. Кессел — 19 (бол., Кросби, Малкин), 64:10 — 2:3Вратари: Кюмпер — МюррейШтраф: 8 — 8Броски: 32 (14+4+12+2) — 35 (11+13+6+5)

    «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции (58 очков), «Аризона» идет 12-й на Западе (46 очков).

    «Калгари» — «Детройт» 6:4

    «Калгари Флэймз» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:4 (0:1, 2:1, 4:2).

    По три очка в составе «огоньков» набрали Сэм Беннетт (2+1) и Ти Джей Броди (1+2). По шайбе на счету Шона Монахана, Джеймса Нила и Марка Джордано.

    У «красных крыльев» дубль оформил Дилан Ларкин, по шайбе забросили Энтони Манта и Майк Грин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Детройт» — 6:4 (0:1, 2:1, 4:2)
    Голы: Манта — 12 (бол., Крунвалль, Нюквист), 19:01 — 0:1. Беннетт — 8 (бол., Нил, Броди), 27:58 — 1:1. Ларкин — 19 (Грин, Бертуцци), 33:25 — 1:2. Монахэн — 26 (Годро, Линдхольм), 34:58 — 2:2. Грин — 4 (Ванек, Нильсен), 44:16 — 2:3. Нил — 5 (бол., Андерссон, Беннетт), 47:34 — 3:3. Ларкин — 20 (Нюквист, Бертуцци), 48:35 — 3:4. Джиордано — 10 (мен., Райан), 54:03 — 4:4. Беннетт — 9 (бол., Райан, Броди), 56:06 — 5:4. Броди — 6 (п.в., Ткачак, Смит), 59:10 — 6:4Вратари: Смит — Ховард (58:08 — 59:10)Штраф: 10 — 6Броски: 36 (10+14+12) — 35 (9+12+14)

    «Детройт» — 15-й в Восточной конференции (43 очка), «Калгари» лидирует на Западе (67 очков).

    «Калгари» — «Детройт» 6:4

    «Ванкувер» — «Баффало» 4:3

    «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0).

    В составе победителей точными бросками отметились Александер Эдлер, Свен Берчи, Брок Безер и Луи Эрикссон.

    Гости ответили голами Эвана Родригеса, Кайла Окпосо и Сэма Райнхарта.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Ванкувер» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Родригес — 5 (Ристолайнен, Соботка), 8:48 — 0:1. Эдлер — 5 (Хорват, Бозер), 12:12 — 1:1. Берчи — 7 (Пулио), 15:31 — 2:1. Окпосо — 8 (Ларссон, Гиргенсонс), 22:26 — 2:2. Бозер — 16 (Хорват), 28:00 — 3:2. Райнхарт — 11 (Шири, Айкел), 32:52 — 3:3. Эрикссон — 9 (Лейво, Бигл), 45:57 — 4:3Вратари: Демко — Улльмарк (58:31)Штраф: 6 — 4Броски: 23 (4+13+6) — 39 (10+13+16)

    «Ванкувер» занимает восьмое место в Западной конференции (50 очков), «Баффало» — девятый на Востоке (54 очка). 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Cпортивный мир прощается с Адель
  • 15/01/2019 в 00:21
    •
  • Прогноз
  • «Колорадо» — «Лос-Анджелес»
  • 1.76
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Леандро Паредес
  • Трансферный дайджест. 8-14 января
    • 20:27 14/01/2019     Гарри Кейн
  • «Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?
    • 18:55 16/01/2019     Фрагмент матча
  • 60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де Хеа
    • 02:12 14/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Мария Шарапова Теннис Australian Open. Федерер, Надаль и Шарапова вышли в четвертый круг, вылет ХачановаОбзор матчей пятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 17:160
  • 09:30
    • Киз переиграла Мертенс на Australian Open
  • 00:23
    • «Витесс» Слуцкого одержал восьмую победу в чемпионате Нидерландов
  • 00:08
    • Икарди продлит контракт с «Интером»
    Жозе Моуринью Футбол Слишком молод для пенсии. Моуринью рассказал о планах на будущееПортугалец собирается работать на самом высоком уровне Вчера в 11:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» прервет беспроигрышную серию «Хоффенхайма»
  • 4.63
    •
  • 23:53
    • «Наполи» потребовал 120 миллионов евро за полузащитника
  • 22:45
    • Навас получил травму и пропустит матч с «Севильей»
  • 22:15
    • Еременко рад оказаться в «Ростове»
    Игроки «Хетафе» Футбол Примера. «Хетафе» разгромил «Алавес», «Реал» примет «Севилью»Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры 00:560
  • 19:45
    • Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании
  • 18:10
    • Норвегия выиграла эстафету в Рупольдинге, россияне — пятые
  • 17:44
    • Скелетонист Третьяков взял бронзу на ЧЕ в Австрии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие