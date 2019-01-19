НХЛ. Результативная передача Малкина, четвертое подряд поражение «Вашингтона»

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«Коламбус» — «Монреаль» 1:4

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

По дублю в составе победителей оформили Томаш Татар и Йоэль Армиа.

Хозяева ответили единственным точным броском в исполнении Оливера Бьеркстранда.

Российский вратарь «жакетов» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Татар — 15 (Уэбер, Шапу), 6:44 — 0:1. Татар — 16 (Дано, Галлахер), 28:27 — 0:2. Бьоркстранд — 7 (Нэш, Джонс), 45:17 — 1:2. Армиа — 5 (Доми, Уэбер), 57:46 — 1:3. Армиа — 6 (п.в., Доми, Питри), 58:48 — 1:4Вратари: Корписало (57:58 — 58:16, 58:31 — 58:48) — ПрайсШтраф: 6 — 4Броски: 35 (15+10+10) — 26 (9+7+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает четвертое место (59 очков), а «Монреаль» — седьмое (59 очков).

«Коламбус» — «Монреаль» 1:4

«Флорида» — «Торонто» 3:1

«Флорида Пантерз» у себя дома победила «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Счет в начале первого периода открыл защитник гостей Рон Хейнси, но еще до перерыва не хозяева смогли выйти вперед. Заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Майк Мэтисон.

Точку в матче поставил Фрэнк Ватрано, поразивший пустые ворота на 59-й минуте.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Торонто» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Голы: Хэйнси — 5 (Райлли, Капанен), 1:49 — 0:1. Хоффман — 23 (Яндл, Бьюгстад), 9:02 — 1:1. Матесон — 3 (Трочек, Юбердо), 14:59 — 2:1. Ватрано — 14 (п.в., Пайсик), 58:14 — 3:1Вратари: Луонго — Спаркс (58:04 — 58:14, 58:38)Штраф: 2 — 6Броски: 29 (13+9+7) — 21 (4+8+9)

«Торонто» занимает второе место в Восточной конференции (60 очков), а «Флорида» — 12-е (44 очка).

«Флорида» — «Торонто» 3:1

«Вашингтон» — «Айлендерс» 0:2

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел четвертое поражение кряду, на домашнем льду уступив «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

На 46-й минуте счет открыл форвард гостей Джош Бейли. Кэл Клаттербак впоследствии увеличил преимущество «островитян».

Это был первый выездной матч главного тренера «островитян» Барри Тротца против бывшего клуба.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Айлендерс» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Бэйли — 11 (Барзал, Пелеч), 45:08 — 0:1. Клаттербак — 4 (Сизикас, Пелеч), 47:34 — 0:2Вратари: Холтби (57:42 — 58:37, 58:42 — 59:47) — ГрайссШтраф: 4 — 4Броски: 19 (7+8+4) — 25 (11+9+5)

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место (59 очков), а «Айлендерс» — третье (60 очков).

«Вашингтон» — «Айлендерс» 0:2

«Каролина» — «Оттава» 1:4

«Каролина Харрийкейнз» уступила дома «Оттаве Сенаторз» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0).

В составе победителей голами отметились Магнус Пяаярви, Бобби Райан, Марк Стоун и Кристиан Воланин.

В составе «ураганов» гол на счету Уоррена Фегеле.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Оттава» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0) Голы: Пяйярви-Свенссон — 4 (Сиси, Смит), 15:47 — 0:1. Райан — 10 (Дзингел, Дюшен), 27:26 — 0:2. Стоун — 22 (Тирни), 27:39 — 0:3. Фегеле — 6, 31:24 — 1:3. Воланин — 3 (Ткачак, Сиси), 36:25 — 1:4Вратари: Мразек — НильссонШтраф: 7 — 9Броски: 34 (10+12+12) — 26 (8+11+7)

«Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (49 очков), а «Оттава» — 14-е (43 очка).

«Каролина» — «Оттава» 1:4

«Аризона» — «Питтсбург» 2:3 ОТ

«Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме обыграл «Аризону Койотс» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Голами в составе победителей отметились Юусо Рииккола, Джейк Гюнцель и Фил Кессел, которому ассистировал Евгений Малкин.

У «койотов» отличились Клейтон Келлер и Дерек Степан.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Голы: Келлер — 10 (бол., Экман-Ларссон, Гарлэнд), 12:51 — 1:0. Риикола — 2 (бол., Петтерссон, Симон), 24:58 — 1:1. Гюнтцель — 24 (Каллен, Уилсон), 25:38 — 1:2. Степан — 9 (Яльмарссон, Хиностроза), 54:34 — 2:2. Кессел — 19 (бол., Кросби, Малкин), 64:10 — 2:3Вратари: Кюмпер — МюррейШтраф: 8 — 8Броски: 32 (14+4+12+2) — 35 (11+13+6+5)

«Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции (58 очков), «Аризона» идет 12-й на Западе (46 очков).

«Калгари» — «Детройт» 6:4

«Калгари Флэймз» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:4 (0:1, 2:1, 4:2).

По три очка в составе «огоньков» набрали Сэм Беннетт (2+1) и Ти Джей Броди (1+2). По шайбе на счету Шона Монахана, Джеймса Нила и Марка Джордано.

У «красных крыльев» дубль оформил Дилан Ларкин, по шайбе забросили Энтони Манта и Майк Грин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Детройт» — 6:4 (0:1, 2:1, 4:2) Голы: Манта — 12 (бол., Крунвалль, Нюквист), 19:01 — 0:1. Беннетт — 8 (бол., Нил, Броди), 27:58 — 1:1. Ларкин — 19 (Грин, Бертуцци), 33:25 — 1:2. Монахэн — 26 (Годро, Линдхольм), 34:58 — 2:2. Грин — 4 (Ванек, Нильсен), 44:16 — 2:3. Нил — 5 (бол., Андерссон, Беннетт), 47:34 — 3:3. Ларкин — 20 (Нюквист, Бертуцци), 48:35 — 3:4. Джиордано — 10 (мен., Райан), 54:03 — 4:4. Беннетт — 9 (бол., Райан, Броди), 56:06 — 5:4. Броди — 6 (п.в., Ткачак, Смит), 59:10 — 6:4Вратари: Смит — Ховард (58:08 — 59:10)Штраф: 10 — 6Броски: 36 (10+14+12) — 35 (9+12+14)

«Детройт» — 15-й в Восточной конференции (43 очка), «Калгари» лидирует на Западе (67 очков).

«Калгари» — «Детройт» 6:4

«Ванкувер» — «Баффало» 4:3

«Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0).

В составе победителей точными бросками отметились Александер Эдлер, Свен Берчи, Брок Безер и Луи Эрикссон.

Гости ответили голами Эвана Родригеса, Кайла Окпосо и Сэма Райнхарта.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Ванкувер» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) Голы: Родригес — 5 (Ристолайнен, Соботка), 8:48 — 0:1. Эдлер — 5 (Хорват, Бозер), 12:12 — 1:1. Берчи — 7 (Пулио), 15:31 — 2:1. Окпосо — 8 (Ларссон, Гиргенсонс), 22:26 — 2:2. Бозер — 16 (Хорват), 28:00 — 3:2. Райнхарт — 11 (Шири, Айкел), 32:52 — 3:3. Эрикссон — 9 (Лейво, Бигл), 45:57 — 4:3Вратари: Демко — Улльмарк (58:31)Штраф: 6 — 4Броски: 23 (4+13+6) — 39 (10+13+16)

«Ванкувер» занимает восьмое место в Западной конференции (50 очков), «Баффало» — девятый на Востоке (54 очка). 0