Буллит Дитца принес «Барысу» победу над «Сочи»

Катастрофа Солари, громкий трансфер «Челси» и унылый Кубок Англии

Сможет ли Сантьяго Солари спасти «Реал» от катастрофы, что ждет Кристина Пулишича в «Челси» и как стоит изменить Кубок Англии — ответы в этом материале