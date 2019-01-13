Буллит Дитца принес «Барысу» победу над «Сочи»

Игроки «Барыса»
ХК «Барыс»
Судьба встречи решилась в серии буллитов, где победу одержали хозяева — 3:2.
Победный буллит у «Барыса» забросил Даррен Дитц.
«Барыс» после этой победы набрал 67 очков и расположился на четвертом месте в Восточной конференции. «Сочи» (51 очков) занимает седьмую строчку на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Мосалев — 3 (Бочаров), 6:44 — 0:1. Даллмэн — 5 (Петухов, Блэкер), 27:08 — 1:1. Петерссон — 15 (бол., Старченко, Дитц), 46:26 — 2:1. Росен — 12 (бол., О`Делл, Бочаров), 58:59 — 2:2Победный буллит: ДитцВртари: Карлссон — Шикин (57:24 — 58:59)Штраф: 18-8Броски: 39 (9+15+13+2) — 29 (7+10+11+1)