«Рейнджерс» победили «Айлендерс», Георгиев отразил 24 броска

«Рейнджерс»
twitter.com/NYIslanders
Счет открыл форвард «островитян» Антони Бовилье, на что «рейнджеры» ответили голами в исполнении Филипа Хитила и Матса Цуккарелло.
Главным героем матча стал российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 24 броска.
«Синерубашечники» прервали пятиматчевую серию поражений.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Бовилье — 12 (Бэйли, Пулок), 28:40 — 1:0. Хитил — 7 (Нивс), 34:09 — 1:1. Цуккарелло — 5 (Дианджело, Зибанежад), 54:55 — 1:2Вратари: Ленер (59:10) — ГеоргиевБроски: 25 (10+8+7) — 26 (8+7+11)Штраф: 8 — 12