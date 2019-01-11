НХЛ. Дубли Овечкина и Панарина, 26 сейвов Василевского и две передачи Киселевича

«Филадельфия» — «Даллас» 2:1

«Даллас» на выезде проиграл «Филадельфии» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). «Флайерз» прервал свою восьмиматчевую серию поражений.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» прервала серию из восьми поражений и ушла с последнего места в лиге. «Лётчики» занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» (50) — шестой на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Даллас» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) Голы: Конекны — 11 (ван Римсдайк, Гудас), 21:23 — 1:0. ван Римсдайк — 7 (Жиру, Кутюрье), 28:51 — 2:0. Бенн — 18 (Сегин, Клингберг), 57:09 — 2:1Вратари: Харт (28:23 — 28:51) — Худобин (59:07)Штраф: 6-6Броски: 22 (6+6+10) — 38 (7+13+18)

«Филадельфия» — «Даллас» 2:1

«Бостон» — «Вашингтон» 2:4

«Вашингтон» одержал выездную победу над «Бостоном» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Два гола в составе победителей забил россиянин Александр Овечкин. Эти шайбы стали для него 31-й и 32-й в сезоне и позволили упрочить лидерство в гонке снайперов.

«Вашингтон» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции НХЛ, «Бостон» — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вашингтон» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Врана — 15 (Оши), 6:38 — 0:1. Донато — 6 (Краг, Форсбакка-Карлссон), 34:11 — 1:1. Овечкин — 31 (Уилсон), 34:50 — 1:2. Крейчи — 8 (бол., Хейнен, Бэкес), 44:37 — 2:2. Бэкстрем — 11 (Оши, Зигенталер), 45:46 — 2:3. Овечкин — 32 (п.в.), 58:25 — 2:4Вратари: Галак (58:15 — 58:25, 58:38) — ХолтбиШтраф: 4-10Броски: 41 (17+11+13) — 22 (5+7+10)

«Бостон» — «Вашингтон» 2:4

«Нью-Джерси» — «Торонто» 2:4

«Торонто» одержал выездную победу над «Нью-Джерси» — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Джон Таварес, набравший три очка (2+1).

Это вторая победа «Торонто» в последних пяти матчах. «Дэвилз» проиграли третью встречу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:4 (0:3, 2:0, 0:1) Голы: Хэйнси — 4 (Хаймэн, Браун), 4:30 — 0:1. Таварес — 28 (Гардинер), 7:21 — 0:2. Таварес — 29 (Райлли, Марнер), 19:53 — 0:3. Коулман — 14 (Грин, Вуд), 36:07 — 1:3. Бойл — 12 (Пиетила), 36:33 — 2:3. Марнер — 16 (п.в., Таварес), 59:38 — 2:4Вратари: Кинкейд (59:02 — 59:38) — ХатчинсонШтраф: 6-8Броски: 29 (8+18+3) — 43 (15+13+15)

«Нью-Джерси» — «Торонто» 2:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Мэтью Барзал. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Айлендерс» добыли 7-ю победу в последних 8 матчах. «Рейнджерс» проиграли 5-ю встречу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Голы: Стром — 6 (бол., Веси, Хитил), 1:38 — 1:0. Барзал — 13 (Бойчак), 2:31 — 1:1. Эберле — 9 (бол., Ли, Барзал), 8:51 — 1:2. Шаттенкирк — 2 (Клаессон), 21:11 — 2:2. Ли — 16 (бол., Ледди, Барзал), 23:08 — 2:3. Фаст — 7 (Пионк, Бучневич), 48:40 — 3:3. Бэйли — 9 (Клаттербак, Бойчак), 58:34 — 3:4Вратари: Лундквист (58:45) — ЛенерШтраф: 13-13Броски: 30 (8+5+17) — 20 (10+9+1)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4

«Коламбус» — «Нэшвилл» 4:3 ОТ

«Коламбус» в овертайме обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:3 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 1:0).

Первой звездой матча стал российский нападающий хозяев Артемий Панарин, оформивший дубль и принесший «Коламбусу» победу в овертайме.

«Коламбус» идет на шестом месте в турнирной таблице НХЛ, «Нэшвилл» — второй на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 1:0) Голы: Дженнер — 7 (Андерсон, Веренски), 6:26 — 1:0. Бонино — 9 (Экхольм, Фиала), 44:31 — 1:1. Панарин — 14 (бол., Веренски, Дюбуа), 53:32 — 2:1. Дженнер — 8 (Фолиньо), 53:43 — 3:1. Арвидссон — 14 (Йоси, Джохансен), 55:07 — 3:2. Экхольм — 6 (Сиссонс, Хартман), 55:45 — 3:3. Панарин — 15 (бол., Джонс, Аткинсон), 61:22 — 4:3Вратари: Корписало — РиннеШтраф: 4-4Вратари: 33 (12+8+12+1) — 35 (12+6+17+0)

«Коламбус» — «Нэшвилл» 4:3 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 3:1

«Тампа» одержала волевую победу над «Каролиной» со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров отметился голевой передачей.

«Тампа-Бэй» с 70 очками лидирует в Восточной конференции, «Каролина» (45) — 10-я

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) Голы: Уильямс — 11 (Хэмилтон, ван Римсдайк), 24:34 — 0:1. Палат — 5 (бол., Стэмкос, Пойнт), 51:56 — 1:1. Пойнт — 27 (бол., Кучеров, Хедман), 56:45 — 2:1. Пойнт — 28 (п.в., Стэмкос, Киллорн), 59:34 — 3:1Вратари: Василевский — Мразек (58:42 — 58:57, 59:10 — 59:34)Штраф: 8-12Броски: 30 (3+12+15) — 27 (12+8+7)

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 3:1

«Миннесота» — «Виннипег» 3:2

«Миннесота» победила «Виннипег» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Дубль в составе победителей оформил Джейсон Цукер. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

«Миннесота» (47 баллов) — восьмая на Западе, «Виннипег» (56) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Виннипег» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) Голы: Гринуэй — 8 (Стаал, Сперджен), 5:40 — 1:0. Зукер — 11 (бол., Койву, Бродин), 31:04 — 2:0. Зукер — 12 (Паризе, Сперджен), 37:50 — 3:0. Танев — 9 (Куликов, Копп), 39:19 — 3:1. Шайфли — 24 (Литтл, Коннор), 57:22 — 3:2Вратари: Дубник — Хеллебайк (57:01 — 57:22, 58:30)Штраф: 8-4Броски: 22 (10+12+0) — 28 (6+9+13)

«Миннесота» — «Виннипег» 3:2

«Сент-Луис» — «Монреаль» 4:1

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Монреаль» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе победителей голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.

«Сент-Луис» с 40 очками занимает 12 место на Западе, «Монреаль» (51 балл) — девятый на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Томас — 5 (бол., О`Райлли, Тарасенко), 1:56 — 1:0. Сундквист — 8 (мен., О`Райлли, Гуннарссон), 16:24 — 2:0. Боумистер — 2 (Фаббри, Перрон), 26:04 — 3:0. Галлахер — 17 (бол., Котканиеми, Питри), 29:02 — 3:1. Блэй — 1 (Сундквист, Пьетранджело), 49:19 — 4:1Вратари: Биннингтон — ПрайсШтраф: 14-12Броски: 30 (9+10+11) — 29 (10+8+11)

«Сент-Луис» — «Монреаль» 4:1

«Эдмонтон» — «Флорида» 4:3 Б

«Эдмонтон» по буллитам обыграл «Флориду» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Российский защитник «Флориды» Богдан Киселевич отметился двумя голевыми передачами.

Команды занимают 11-ю строчку в турнирных таблицах Западной и Восточной конференций.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Флорида» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Ватрано — 12 (Киселевич), 9:06 — 0:1. Нерс — 6 (Чейссон, Макдэвид), 9:32 — 1:1. Мальгин — 5, 24:28 — 1:2. Макдэвид — 25 (Нерс, Драйзайтль), 39:38 — 2:2. Боргстрем — 4 (Киселевич, Хоффман), 54:02 — 2:3. Макдэвид — 26 (Драйзайтль, Чейссон), 59:52 — 3:3Победный буллит: Ньюджент-ХопкинсВратари: Тэлбот (58:20 — 58:39, 59:01 — 59:52) — РаймерШтраф: 4-4Броски: 24 (5+7+6+6) — 30 (12+7+9+2)

«Эдмонтон» — «Флорида» 4:3

«Вегас» — «Сан-Хосе» 2:3

«Вегас» потерпел поражение от «Сан-Хосе» со счетом 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).

Российский нападающий Валентин Зыков дебютировал в составе «Голден Найтс».

«Вегас» прервал свою серию из семи побед, «Сан-Хосе» выиграл пятый матч подряд. Таким образом, «Шаркс» опередили «Голден Найтс» в турнирной таблице Запада.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) Голы: Носек — 6 (Ривз, Макнэбб), 1:34 — 1:0. Хертл — 16, 34:05 — 1:1. Меррилл — 1 (Пирри, Так), 42:16 — 2:1. М. Карлссон — 7 (Бернс, Лабанк), 47:24 — 2:2. Донской — 14 (Хертл, Кейн), 48:03 — 2:3Вратари: Флери (57:11) — ДжонсШтраф: 4-6Броски: 38 (13+12+13) — 27 (10+5+12)

«Вегас» — «Сан-Хосе» 2:3

«Ванкувер» — «Аризона» 3:4 ОТ

«Аризона» в гостях в овертайме обыграла «Ванкувер» со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0). Победный гол забил Рихард Паник.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин​ провел на льду 14 минут и заработал показатель полезности «-2».

«Аризона» поднялась на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции лиги, «Ванкувер» располагается на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Аризона» — 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1) Голы: Паник — 8 (Хиностроза, Ричардсон), 21:26 — 0:1. Берчи — 5 (Танев), 22:23 — 1:1. Казинс — 5 (Паник, Хиностроза), 30:05 — 1:2. Годетт — 3 (Руссель, Хаттон), 39:27 — 2:2. Гарлэнд — 6 (Гальченюк, Чикран), 49:57 — 2:3. Берчи — 6 (Стэчер), 55:35 — 3:3. Паник — 9 (Чикран), 64:10 — 3:4Вратари: Маркстрем — КюмперШтраф: 4-4Броски: 36 (5+14+14+3) — 22 (7+6+8+1)

«Ванкувер» — «Аризона» 3:4 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Оттава» 1:4

«Оттава» обыграла «Лос-Анджелес» в выездном матче со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1».

«Лос-Анджелес» занимает последнюю строчку турнирной таблицы Запада, «Оттава» — 15-я на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Оттава» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: Клиффорд — 7 (Маззин, Вагнер), 23:47 — 1:0. Райан — 9 (бол., Ткачак, Дзингел), 34:59 — 1:1. Тирни — 5 (Бедкер, Балцерс), 36:40 — 1:2. Воланин — 2, 41:22 — 1:3. Тирни — 6 (п.в., Смит, Сиси), 59:02 — 1:4Вратари: Куик (57:39 — 57:46, 58:02 — 59:02) — НильссонШтраф: 4-4Броски: 34 (18+6+10) — 27 (10+9+8)