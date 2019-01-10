«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч из-за «внутрикомандного инцидента»

Голкипер «Коламбуса»не будет участвовать в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла», сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен прокомментировал отстранение российского голкипера.

«Есть определенные ценности и ожидания в нашем клубе. Произошел инцидент, в котором Сергей не смог оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы приняли решение, что он не будет с командой в матче с "Нэшвиллом". Это внутрикомандное дело дело, и у нас не будет никаких комментариев», — заявил он.

Главный тренер «Блю Джэкетс» Джон Торторелла отказался комментировать инцидент.

Бобровский в текущем сезоне принял участие в 32 матчах «Коламбуса», отражая 90,6% бросков.

Матч «Коламбус» — «Нэшвилл» состоится ближайшей ночью и начнется в 3.00 по московскому времени.

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