«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч из-за «внутрикомандного инцидента»

Сергей Бобровский
twitter.com/TSNHockey
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен прокомментировал отстранение российского голкипера.
«Есть определенные ценности и ожидания в нашем клубе. Произошел инцидент, в котором Сергей не смог оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы приняли решение, что он не будет с командой в матче с "Нэшвиллом". Это внутрикомандное дело дело, и у нас не будет никаких комментариев», — заявил он.
Главный тренер «Блю Джэкетс» Джон Торторелла отказался комментировать инцидент.
Бобровский в текущем сезоне принял участие в 32 матчах «Коламбуса», отражая 90,6% бросков.
Матч «Коламбус» — «Нэшвилл» состоится ближайшей ночью и начнется в 3.00 по московскому времени.