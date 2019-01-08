«Динамо» одержало волевую победу над «Йокеритом»

«Динамо»
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В составе победителей отличились Илья Никулин (5-я минута), Егор Зайцев (16) и Владимир Брюквин (45).
За финскую команду шайбы забросили Кристиан Весалайнен (2) и Стив Мозес (57).
«Динамо», набрав 54 очка, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» занимает третье место — 64 очка.
В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет против «Торпедо», а «Йокерит» на выезде встретится с «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы: Весалайнен — 5 (Регин, Плэтт), 1:51 — 1:0. Никулин — 8 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 4:17 — 1:1. Зайцев — 1 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 15:47 — 1:2. Брюквин — 8, 44:38 — 1:3. Мозес — 9 (Н. Йенсен, Маннинен), 56:15 — 2:3Нереализованный буллит: Кагарлицкий (ХК Динамо), 12:35 (Вратарь)Вратари: Калныньш (58:06) — ЕременкоБроски: 27 (8+8+11) — 25 (8+5+12)Штраф: 26 — 12