Хет-трик Хаудена помог минскому «Динамо» победить «Слован»

Минскоеодержало победу над братиславским(5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил Куинтон Хауден (4-я, 29-я и 31-я минуты), еще по одной шайбе на свой счет записали Андрей Костицын (2) и Андрей Степанов (60, п.в.).

За словаков отличились Кайл Чипчура (1), Томаш Грнка (23) и Джефф Таффе (54).

«Динамо», набрав 32 очка, располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Слован», имея в активе 27 баллов, занимает 12-е место.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет против «Металлурга», а «Слован» на свое льду примет «Витязь».