Хет-трик Хаудена помог минскому «Динамо» победить «Слован»

Фрагмент матча
«Динамо»
В составе победителей хет-трик оформил Куинтон Хауден (4-я, 29-я и 31-я минуты), еще по одной шайбе на свой счет записали Андрей Костицын (2) и Андрей Степанов (60, п.в.).
За словаков отличились Кайл Чипчура (1), Томаш Грнка (23) и Джефф Таффе (54).
«Динамо», набрав 32 очка, располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Слован», имея в активе 27 баллов, занимает 12-е место.
В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет против «Металлурга», а «Слован» на свое льду примет «Витязь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Слован» (Братислава) — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Голы: Чипчура — 3 (Сукель), 0:46 — 0:1. А. Костицын — 13 (Терещенко, Степанов), 1:03 — 1:1. Хауден — 9, 3:59 — 2:1. Грнка — 1, 22:33 — 2:2. Хауден — 10 (бол., Блум, Пулккинен), 28:15 — 3:2. Хауден — 11 (Готовец, Пулккинен), 30:21 — 4:2. Тэйфф — 10 (бол., Бэйли), 53:30 — 4:3. Степанов — 3 (п.в., Терещенко, Уиркош), 59:27 — 5:3Вратари: Энрот — Чильяк (58:10 — 59:27)Броски: 22 (11+7+4) — 33 (4+18+11)Штраф: 10 — 6