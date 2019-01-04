НХЛ. Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, Кучеров набрал 400-е очко в карьере

«Баффало» — «Флорида» 4:3

«Баффало Сэйбрз» дома взял верх над «Флоридой Пантерз» со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).

В составе «клинков» дубль оформил Джефф Скиннер. На его счету теперь 28 голов в сезоне. Также отличились Тейдж Томпсон и Сэм Райнхарт.

У «пантер» голы на счету Фрэнка Ватрано, Майка Хоффмана и Александра Баркова.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Флорида» — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2) Голы: Скиннер — 27 (Райнхарт), 4:42 — 1:0. Томпсон — 5 (Соботка, Шири), 7:15 — 2:0. Ватрано — 11 (Сивиур), 33:42 — 2:1. Райнхарт — 9 (Пилут, Богосян), 41:20 — 3:1. Хоффман — 19 (бол., Барков, Юбердо), 52:15 — 3:2. Скиннер — 28, 56:14 — 4:2. Барков — 16 (Яндл, Экблад), 58:31 — 4:3Вратари: Улльмарк — Луонго (57:08 — 58:31, 58:47)Штраф: 6 — 6Броски: 33 (12+11+10) — 38 (10+13+15)

«Баффало» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции (50 очков). «Флорида» идет 11-й (40 очков).

«Баффало» — «Флорида» 4:3

«Бостон» — «Калгари» 6:4

«Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Калгари Флэймз» — 6:4 (2:1, 1:1, 3:2).

В составе победителей дубли оформили Джейк Дебраск и Брэд Маршан, по голу на счету Джона Мура и Давида Пастрняка.

У «Флэймз» отличились Михаэль Фролик, Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Микаэль Баклунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Калгари»- 6:4 (2:1, 1:1, 3:2) Голы: Фролик — 9 (мен., Янковски), 7:46 — 0:1. Мур — 2 (бол., Гржельчик, Форсбакка-Карлссон), 9:02 — 1:1. Дебраск — 12 (Крейчи, Донато), 14:19 — 2:1. Линдхольм — 20 (Годро, Хэнифин), 21:05 — 2:2. Маршан — 14 (Краг, Бержерон), 21:41 — 3:2. Пастрняк — 25 (бол., Краг, Галак), 40:54 — 4:2. Годро — 23 (Монахэн, Хэнифин), 49:27 — 4:3. Дебраск — 13 (Крейчи), 53:46 — 5:3. Баклунд — 9 (Джиордано, Андерссон), 56:27 — 5:4. Маршан — 15 (п.в., Пастрняк, Бержерон), 58:10 — 6:4Вратари: Галак — Смит (57:57 — 58:10)Штраф: 8 — 8Броски: 27 (9+11+7) — 37 (11+10+16)

«Бостон» — пятый на Востоке (50 очков), «Калгари» продолжает лидировать на Западе (54 очка).

«Бостон» — «Калгари» 6:4

«Филадельфия» — «Каролина» 3:5

«Филадельфией Флайерз» у себя дома потерпела поражение от «Каролины Харрикейнз» — 3:5 (0:0, 0:3, 3:2).

В составе победителей 3 очка (2+1) набрал Теуво Терявяйнен. Также голами отметились Даги Хэмилтон, Джастин Уильямс и Уоррен Фегеле.

У «Флайерз» заброшенные шайбы на счету Уэйна Симмондса, Шона Кутюрье и Джеймса ван Римсдайка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия»- «Каролина» — 3:5 (0:0, 0:3, 3:2) Голы: Хэмилтон — 4 (Терявяйнен, Макгинн), 21:56 — 0:1. Уильямс — 8 (бол., Ахо, Хэмилтон), 23:04 — 0:2. Терявяйнен — 9 (бол., Ахо, Ферланд), 37:20 — 0:3. Фегеле — 5 (Фольк, Де Хаан), 45:01 — 0:4. Симмондс — 12 (бол., Ворачек, Жиру), 46:17 — 1:4. Кутюрье — 15 (Жиру, Конекны), 47:23 — 2:4. ван Римсдайк — 6 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 50:58 — 3:4. Терявяйнен — 10, 55:13 — 3:5Вратари: Нойвирт (57:31 — 59:32, 59:36) — МразекШтраф: 10 — 12Броски: 37 (8+14+15) — 28 (13+7+8)

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 15-е место (35 очков), а «Каролина» — 12-е (39 очков).

«Филадельфия» — «Каролина» 3:5

«Айлендерс» — «Чикаго» 3:2 ОТ

«Чикаго Блэкхоукс» на выезде в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1).

Дубль в составе победителей оформил Мэтью Барзал. Гол в овертайме на счету Девона Тэйвза.

У гостей отличились Доминик Кагун и Патрик Кейн.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс»- «Чикаго» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Кахун — 6 (Саад, Кит), 3:05 — 0:1. Барзал — 11 (Бовилье, Бойчак), 6:47 — 1:1. Барзал — 12 (бол., Ледди, Ли), 38:56 — 2:1. Кейн — 23 (бол., Густафссон, Тэйвз), 45:01 — 2:2. Тэйвз — 1 (Бэйли, Нельсон), 61:48 — 3:2Вратари: Ленер — ДелиаШтраф: 4 — 4Броски: 50 (14+16+18+2) — 21 (3+13+3+2)

«Чикаго» идет 12-м на Западе (37 очков), «Айлендерс» — девятые на Востоке (48 очков).

«Айлендерс» — «Чикаго» 3:2 ОТ

«Монреаль» — «Ванкувер» 2:0

«Монреаль Канадиенс» дома одержал сухую победу над «Ванкувер Кэнакс» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Голами в составе канадского клуба отметились Джорди Бенн и Джонатан Друен.

Кэри Прайс оформил шат-аут, отразив 33 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Ванкувер» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Бенн — 3 (Котканиеми, Армиа), 11:50 — 1:0. Друэн — 13 (Доми), 28:24 — 2:0Вратари: Прайс — Маркстрем (57:15)Штраф: 10 — 6Броски: 27 (10+9+8) — 33 (5+17+11)

«Монреаль» занимает восьмое место в Восточной конференции (49 очков). «Ванкувер» идет девятым на Западе (44 очка).

«Монреаль» — «Ванкувер» 2:0

«Сент-Луис» — «Вашингтон» 5:2

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).

В составе победителей голами отметились Роберт Томас, Колтон Парэйко, Оскар Сундквист, Алекс Пьетранджело и Тайлер Бозак.

У гостей заброшенные шайбы на счету Александра Овечкина и Бретта Коннолли.

Для Овечкина этот гол стал 30-м в сезоне. Он стал лишь шестым игроком в истории лиги, забросившим не менее 30 шайб в 14 сезонах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Голы: Томас — 4 (Бортуццо, Шварц), 4:00 — 1:0. Овечкин — 30 (Кемпны, Карлсон), 15:34 — 1:1. Коннолли — 9 (Эллер, Кемпны), 23:00 — 1:2. Парэйко — 8 (бол., О`Райлли, Перрон), 32:23 — 2:2. Сундквист — 7 (Барбашев, Пьетранджело), 36:33 — 3:2. Пьетранджело — 5 (Перрон, Гуннарссон), 45:44 — 4:2. Бозак — 6, 51:08 — 5:2Вратари: Аллен — ХолтбиШтраф: 15 — 17Броски: 42 (9+19+14) — 25 (13+10+2)

«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции (51 очко). «Сент-Луис» — 13-й на Западе (36 очков).

«Сент-Луис» — «Вашингтон» 5:2

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» 2:6

«Лос-Анджелес Кингз» дома потерпел поражение от «Тампы-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:6 (0:3, 1:2, 1:1).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Райан Кэллахан, Райан Макдона, Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф.

У «королей» точные броски нанесли Остин Вагнер и Дрю Даути.

Кучеров также записал на свой счет три результативные передачи и перешагнул через отметку в 400 набранных очков в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»- 2:6 (0:3, 1:2, 1:1) Голы: Кучеров — 20 (бол., Стэмкос, Джонсон), 6:28 — 0:1. Пойнт — 24 (бол., Стэмкос, Кучеров), 7:53 — 0:2. Кэллахэн — 4, 14:05 — 0:3. Макдона — 4 (Пойнт, Кучеров), 20:25 — 0:4. Вагнер — 4, 27:55 — 1:4. Стэмкос — 23 (бол., Кучеров, Хедман), 37:05 — 1:5. Жозеф — 10 (Кэллахэн), 50:04 — 1:6. Даути — 4 (бол., Копитар, Браун), 57:36 — 2:6Вратари: Куик — ВасилевскийШтраф: 12 — 14Броски: 30 (7+7+16) — 33 (16+11+6)

«Тампа» уверенно возглавляет Восточную конференцию (66 очков), «Лос-Анджелес» — 15-й на Западе (35 очков). 0