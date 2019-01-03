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    • Кучеров — единственный россиянин в заявке на Матч звезд-2019
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    Кучеров — единственный россиянин в заявке на Матч звезд-2019

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    НХЛ на своем официальном сайте объявила составы команд на Матч звезд-2019, который пройдет в Сан-Хосе в ночь на 27 января.

    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
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    Единственным россиянином в заявке стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, который сыграет за команду Атлантического дивизиона.

    Ранее стало известно, что Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд, чтобы отдохнуть.

    Атлантический дивизион:

    Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), Никита Кучеров, Стивен Стэмкос (оба — «Тампа-Бэй»), Остон Мэттьюс (к), Джон Таварес (оба — «Торонто»), Давид Пастрняк («Бостон»).

    Защитники: Тома Шабо («Оттава»), Кит Йэндл («Флорида»).

    Вратари: Джимми Ховард («Детройт»), Кэри Прайс («Монреаль»).

  • Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд НХЛ—2019
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    • Столичный дивизион:

    Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Кэм Эткинсон («Коламбус»), Мэтью Барзэл («Айлендерс»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Клод Жиру («Филадельфия»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»).

    Защитники: Джон Карлсон («Вашингтон»), Сет Джонс («Коламбус»).

    Вратари: Брэйден Холтби («Вашингтон»), Хенрик Лундквист («Рейнджерс»).

    Центральный дивизион:

    Нападающие: Патрик Кэйн («Чикаго»), Нэтан Маккиннон (к), Микко Рантанен (оба — «Колорадо»), Райан O’Райли («Сент-Луис»), Марк Шайфли, Блэйк Уилер (оба — «Виннипег»).

    Защитники: Миро Хейсканен («Даллас»), Роман Йоси («Нэшвилл»).

    Вратари: Деван Дубник («Миннесота»), Пекка Ринне («Нэшвилл»).

    Тихоокеанский дивизион:

    Нападающие: Джонни Годро («Калгари»), Клейтон Келлер («Аризона»), Коннор Макдэвид (к, «Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»).

    Защитники: Брент Бернс, Эрик Карлссон (оба — «Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»).

    Вратари: Марк-Андре Флери («Вегас»), Джон Гибсон («Анахайм»). 0

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