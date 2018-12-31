«КалПа» сыграет с Канадой в финале Кубка Шпенглера

Фрагмент матча
spenglercup.ch
Встреча, которая прошла в Швейцарии, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
В составе победителей точные броски нанесли Ким Ноусиайнен и Яакко Риссанен.
Хозяева площадки ответили голом Янника Френера.
Кубок Шпенглера. 1/2 финала
«КалПа» (Куопио) — «Давос» (Давос) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Ноусиайнен — 1 (Мякинен), 2:11 — 1:0. Френер — 1 (Юнг, Эшлиманн), 45:47 — 1:1. Риссанен — 1 (Тексье, Рууту), 50:37 — 2:1Вратари: Манцато — Сенн (58:24)Штраф: 2 — 2Броски: 28 (12+8+8) — 22 (7+8+7)
«КалПа» вышла в финал Кубка Шпенглера, где встретится со сборной Канады. 0