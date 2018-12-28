«Динамо» вырвало победу у «Северстали»

«Динамо» — «Северсталь»
«Северсталь»
В составе победителей дубли оформили Дмитрий Кагарлицкий (21, 35) и Даниил Тарасов (22, 58), еще одну шайбу забросил Игорь Макаров (60).
В составе череповецкой команды отличились Илья Хохлов (5-я минута), Богдан Якимов (17) и Владислав Кодола (51).
«Динамо», набрав 49 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 26 баллов, занимает 11-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)
Голы: Хохлов — 3 (Михнов), 4:24 — 1:0. Якимов — 2 (бол., Марковин, Хохлов), 16:03 — 2:0. Кагарлицкий — 17 (Шипачев), 20:56 — 2:1. Тарасов — 9 (бол.), 21:43 — 2:2. Кагарлицкий — 18 (бол., Никулин), 34:53 — 2:3. Кодола — 3 (бол., Марковин, Якимов), 50:53 — 3:3. Тарасов — 10 (Кагарлицкий), 58:20 — 3:4. Макаров — 3 (п.в., Брюквин), 59:27 — 3:5Вратари: Фурх (58:31 — 59:27) — БочаровБроски: 27 (8+10+9) — 28 (5+16+7)Штраф: 8 — 8