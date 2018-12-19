«Авангард» подписал контракт с экс-нападающим ЦСКА

заключил трехлетний контракт с нападающим сообщает официальный сайт омского клуба.

«Сильные стороны этого нападающего известны: техническое мастерство, бросок, голевое чутье. Все это добавит нашей атаке креативности и вариативности, что крайне важно сейчас, когда необходимо стабильно набирать очки», — сообщил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

В этом году Шумаков перебрался в НХЛ, но не смог пробиться в основные команды «Вашингтона» и «Флориды» через фарм-клубы. В итоге он решил вернуться в КХЛ.

В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА, провел 58 матчей и набрал 44 (19+25) очка при показателе полезности «+32». 0