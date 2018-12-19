ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноТри кандидата на лето. Кто станет главным в «МЮ»?
  • 12:59
    • Мутко покинул пост президента РФС
  • 12:52
    • «МЮ» объявил о назначении Сульшера на пост и.о. главного тренера
  • 12:11
    • «Авангард» подписал контракт с экс-нападающим ЦСКА
  • 09:39
    • Молодежная сборная России проиграла Швеции в товарищеской игре
  • 08:23
    • «Манчестер Юнайтед» возглавит бывший игрок клуба
    Все новости спорта

    «Авангард» подписал контракт с экс-нападающим ЦСКА

    Трансферы КХЛ Авангард
    «Авангард» заключил трехлетний контракт с нападающим Сергеем Шумаковым, сообщает официальный сайт омского клуба.

    Сергей Шумаков
    Сергей Шумаков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сильные стороны этого нападающего известны: техническое мастерство, бросок, голевое чутье. Все это добавит нашей атаке креативности и вариативности, что крайне важно сейчас, когда необходимо стабильно набирать очки», — сообщил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

    В этом году Шумаков перебрался в НХЛ, но не смог пробиться в основные команды «Вашингтона» и «Флориды» через фарм-клубы. В итоге он решил вернуться в КХЛ.

    В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА, провел 58 матчей и набрал 44 (19+25) очка при показателе полезности «+32». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Историческая победа над финнами на футбольном стадионе
  • 16/12/2018 в 23:52
    •
  • Прогноз
  • «Йокерит» — ЦСКА
  • 1.92
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» против «Магнитки» — чего ждать от битвы фаворитов Востока?
  • «Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Реал» в третий раз поборется за Кубок мира
  • «Касима Антлерз» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 6.50
    •
  • «Шальке» — «Байер»: победу одержит сильнейший
  • «Шальке» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Пазл сложился. Как Клопп превзошел Бенитеса и РоджерсаНемецкий тренер нашел идеальный баланс двух стилей и обошел своих предшественников Вчера в 19:110
  • 11:30
    • Луис Адриано назвал самого ценного игрока в «Спартаке»
  • 09:55
    • Наставник «Борнмута» может сменить Почеттино в «Тоттенхэме»
  • 11:56
    • «Монако» хочет усилится бельгийским нападающим
    Айртон Футбол Реальная замена Комбарову или второй Педро Роша?Рассказываем о бразильском новичке «красно-белых» Айртоне Вчера в 15:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Пробьется ли «Реал» в финал КЧМ?
  • 3.20
    •
  • 11:40
    • Серия А может продлить зимнее трансферное окно
  • 11:16
    • На матч СКА — ЦСКА реализовано уже 66 тысяч билетов
  • 11:00
    • «Милан» нацелился на форварда «Севильи»
    Игроки «Динамо» Хоккей КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», СКА разгромил «Слован»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 декабря Вчера в 19:550
  • 01:16
    • ПСЖ вышел в четвертьфинал Кубка лиги
  • 01:03
    • «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка лиги
  • 00:40
    • «Боруссия» Д потерпела первое поражение в сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие