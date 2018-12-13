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    НХЛ. Шайба Радулов, передача Проворова и победа «Чикаго»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 декабря

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Вегас Голден Найтс Чикаго Блэкхоукс Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Калгари Флэймз Анахайм Дакс Даллас Старз
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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас» 2:3

    «Вегас» в гостях победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

    Встречу останавливали после второго периода из-за отключения освещения.

    «Нью-Йорк Айлендерс» с 32 очками расположился на восьмом месте на Востоке, «Вегас» (37) — седьмой на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Маршессо — 12 (бол., Миллер, Смит), 0:34 — 0:1. Бовилье — 9 (Бойчак, Барзал), 3:17 — 1:1. Пелеч — 3 (Барзал), 31:19 — 2:1. Карлссон — 11, 36:31 — 2:2. Носек — 3 (Линдберг, Карпентер), 43:32 — 2:3Вратари: Ленер (58:41) — ФлериШтрафы: 2-2Броски: 25 (5+12+8) — 17 (7+5+5)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас»

    «Чикаго» — «Питтсбург» 6:3

    «Чикаго» на своем льду выиграл у «Питтсбурга» — 6:3 (2:1, 1:2, 3:0).

    На счету Евгения Малкина показатель полезности «-4», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 17 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.34 — в большинстве).

    «Чикаго» прервал серию из 8 поражений и ушел с последнего места в турнирной таблице лиги, набрав 25 очков. «Питтсбург» (32) — восьмой на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Питтсбург» — 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
    Голы: Мартинсен — 1 (Дальстрем, Крюгер), 14:14 — 1:0. Сибрук — 4 (Тэйвз), 17:51 — 2:0. Раст — 2, 18:40 — 2:1. Раст — 3 (Грант), 25:46 — 2:2. Дебринкэт — 13 (бол., Кейн, Сибрук), 35:28 — 3:2. Раст — 4 (Мяяття, Астон-Ризе), 39:03 — 3:3. Крюгер — 4 (Мартинсен, Кит), 43:49 — 4:3. Тэйвз — 14 (п.в., Саад), 58:58 — 5:3. Саад — 9 (п.в., Тэйвз), 59:39 — 6:3Вратари: Кроуфорд — Десмит (57:38 — 58:58, 59:10 — 59:39)Штрафы: 4-4Броски: 29 (13+8+8) — 43 (13+17+13)

    «Чикаго» — «Питтсбург» 6:3

    «Калгари» — «Филадельфия» 6:5 ОТ

    «Калгари» в овертайме выиграл у «Филадельфии» — 6:5 ОТ (1:0, 2:4, 2:1, 1:0).

    Автором победной шайбы стал Джонни Годро, набравший в матче 3 (1+2) очка. Стоит отметить, что «Флэймз» на 59-й минуте уступали со счетом 3:5.

    На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «-1», 1 бросок в стовр и 3 блок-шота за 29 минут и 28 секунд на льду (первый показатель по игровому времени в матче).

    «Калгари» с 42 баллами возглавляет Западную конференцию, «Филадельфия» (28) — 14-я на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Филадельфия» — 6:5 ОТ (1:0, 2:4, 2:1, 1:0)
    Голы: Беннетт — 5 (Ткачак, Кин), 9:13 — 1:0. Санхейм — 3 (Жиру), 20:52 — 1:1. Джиордано — 4 (мен., Хэмоник, Райан), 25:32 — 2:1. ван Римсдайк — 3 (бол., Кутюрье, Жиру), 25:55 — 2:2. Кутюрье — 11 (Ворачек, Проворов), 26:27 — 2:3. Уис — 4 (Гудас, Хегг), 27:43 — 2:4. Монахэн — 19 (бол., Ткачак, Годро), 30:13 — 3:4. Кутюрье — 12 (мен.), 51:10 — 3:5. Андерссон — 1 (Годро, Ткачак), 58:52 — 4:5. Монахэн — 20 (Ткачак, Джиордано), 59:53 — 5:5. Годро — 13 (Джиордано, Монахэн), 60:35 — 6:5Вратари: Смит (Риттих, 40:00, 58:00 — 58:52, 59:06 — 59:53) — СтоларзШтрафы: 8-14Броски: 41 (12+10+16+3) — 19 (8+6+4+1)

    «Калгари» — «Филадельфия» 6:5 ОТ

    «Анахайм» — «Даллас» 6:3

    «Анахайм» на своем льду обыграл «Даллас» со счетом 6:3 (1:0, 1:3, 4:0).

    В середине второго периода нападающий «Старз» Александр Радулов забил третий гол команды. Для Радулов эта шайба стала 10-й в сезоне. Теперь на его счету 23 (10+13) очка в 21 матче «регулярки».

    «Анахайм» (39 очков) — пятый на Западе, «Даллас» (35) — девятый.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Даллас» — 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)
    Голы: Каше — 6 (Оберг), 6:38 — 1:0. Хейсканен — 6 (бол., Спецца, Линделл), 26:01 — 1:1. Комо — 3 (Шор, Дикинсон), 28:07 — 1:2. Радулов — 10 (бол., Федун, Шор), 31:20 — 1:3. Каше — 7 (Гецлаф), 36:30 — 2:3. Каше — 8 (Ритчи, Монтур), 50:45 — 3:3. Монтур — 5 (Гецлаф), 52:06 — 4:3. Сильверберг — 9 (Кольяно, Монтур), 53:44 — 5:3. Линдхольм — 4 (п.в., Монтур), 59:29 — 6:3Вратари: Гибсон — Бишоп (55:39 — 59:04, 59:26 — 59:29)Штрафы: 6-2Броски: 36 (15+7+14) — 29 (5+13+11)

    «Анахайм» — «Даллас» 6:3
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