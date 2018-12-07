НХЛ. Две передачи Панарина, шайбы Овечкина и Анисимова

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:2

«Питтсбург» дома разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1).

По дублю в составе победителей оформили нападающий Фил Кессел и защитник Крис Летанг. Кессел также отдал две голевые передачи, набрав в сумме 4 (2+2) очка.

По три очка заработали Сидни Кросби (1+2) и Джейк Гюнцель (0+3). Российский нападающий Евгений Малкин отметился одной голевой передачей.

«Питтсбург» (29 очков) — девятый на Востоке. «Нью-Йорк Айлендерс» (29) — 10-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Айлендерс» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) Голы: Летанг — 6 (Брассар, Кессел), 8:34 — 1:0. Нельсон — 10 (мен., Кюнхакль, Мэйфилд), 17:43 — 1:1. Летанг — 7 (Раст, Дюмулин), 19:31 — 2:1. Шихан — 4 (Малкин, Олексяк), 27:21 — 3:1. Кессел — 11 (бол., Кросби, Гюнтцель), 32:09 — 4:1. Кессел — 12 (Кросби, Гюнтцель), 37:37 — 5:1. Ли — 11 (Пулок), 44:23 — 5:2. Кросби — 15 (Кессел, Гюнтцель), 53:00 — 6:2Вратари: Десмит — Грайсс (Гибсон, 40:00)Штрафы: 6-8Броски: 28 (8+13+7) — 21 (7+4+10)

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:2

«Флорида» — «Колорадо» 2:5

«Флорида» на своем льду проиграла «Колорадо» со счетом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

Российский защитник «Пантерз» Богдан Киселевич отметился голевой передачей, а российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

«Флорида» (27) — 13-я на Востоке, «Колорадо» (39) — второй на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Колорадо» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Голы: Рантанен — 12 (Немет, Маккиннон), 10:40 — 0:1. Сивиур — 3 (Киселевич, Уигар), 17:53 — 1:1. Седерберг — 10 (мен.), 25:44 — 1:2. Экблад — 6 (бол., Маккэн, Матесон), 26:19 — 2:2. Комфер — 7 (Ландескуг), 46:21 — 2:3. Седерберг — 11 (Уилсон, Жирар), 47:05 — 2:4. Ландескуг — 17 (п.в.), 58:26 — 2:5Вратари: Луонго (56:46 — 58:26) — ГрубауэрШтрафы: 8-10Броски: 35 (10+14+11) — 37 (13+10+14)

«Флорида» — «Колорадо» 2:5

«Филадельфия» — «Коламбус» 3:4 ОТ

«Колумбус» одержал выездную победу в овертайме над «Филадельфией» — 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0).

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам, а его соотечественник и одноклубник Артемий Панарин сделал 2 голевые передачи.

«Филадельфия» (25) — 15-я на Востоке. «Коламбус» (34) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1) Голы: Жиру — 10 (Конекны, Кутюрье), 5:58 — 1:0. Джонс — 4 (Бьоркстранд, Дубински), 7:06 — 1:1. Дубински — 3 (Харрингтон, Панарин), 18:08 — 1:2. Дженнер — 6 (Панарин), 45:15 — 1:3. Санхейм — 1 (Жиру, Конекны), 52:24 — 2:3. Санхейм — 2 (Ворачек, Гостисбеер), 54:29 — 3:3. Джонс — 5 (Аткинсон), 60:10 — 3:4Вратари: Столарз — БобровскийШтрафы: 10-6Броски: 26 (6+5+15+0) — 30 (13+12+4+1)

«Филадельфия» — «Коламбус» 3:4 ОТ

«Торонто» — «Детройт» 4:5 ОТ

«Детройт» в овертайме выиграл у «Торонто» — 5:4 (3:1, 1:0, 0:3, 1:0).

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов отметился голевой передачей, Никита Зайцев провел на льду 20 минут 31 секунду. Победная серия «Торонто» прервалась на отметке 5 матчей.

«Торонто» (41) — второй на Востоке, «Детройт» (30) — восьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Детройт» — 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1) Голы: Капанен — 11 (Гардинер, Юнссон), 4:50 — 1:0. Эрикссон — 2 (Ванек), 5:23 — 1:1. Гленденинг — 4 (Крунвалль, Де ла Росе), 6:28 — 1:2. Нюквист — 7 (Ларкин, Грин), 19:46 — 1:3. Грин — 3 (Фрк, Нюквист), 31:07 — 1:4. Таварес — 18 (Райлли, Гардинер), 42:38 — 2:4. Хаймэн — 7 (Ожиганов, Марнер), 48:50 — 3:4. Юнссон — 6 (Мэттьюс, Капанен), 51:36 — 4:4. Ларкин — 11 (Нюквист), 62:48 — 4:5Вратари: Спаркс — Бернье (19:33 — 19:46)Штрафы: 4-8Броски: 31 (10+5+15+1) — 32 (11+12+7+2)

«Торонто» — «Детройт» 4:5 ОТ

«Оттава» — «Монреаль» 2:5

«Монреаль» на выезде обыграл «Оттаву» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Дубль в составе гостей оформил Пол Байрон.

«Оттава» (27) — 14-я на Востоке, «Монреаль» (33) — шестой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Голы: Стоун — 14 (Уайт), 7:58 — 1:0. Питри — 4 (Шапу, Агостино), 8:18 — 1:1. Байрон — 5 (Дано, Лехконен), 31:03 — 1:2. Э. Шоу — 8 (Друэн, Котканиеми), 35:42 — 1:3. Уайт — 8 (бол., Дзингел, Стоун), 38:50 — 2:3. Галлахер — 13 (Татар, Питри), 43:19 — 2:4. Байрон — 6 (п.в., Уэбер), 57:28 — 2:5Вратари: Андерсон (57:23 — 57:28) — ПрайсШтрафы: 6-2Броски: 21 (10+8+3) — 43 (13+11+19)

«Оттава» — «Монреаль» 2:5

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 3:2

«Тампа-Бэй» обыграла «Бостон» со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевой пас, защитник Михаил Сергачев отыграл 18 минут 17 секунд.

«Лайтнинг» продлили победную серию до пяти матчей и с 45 очками лидирует на Востоке, а «Брюинз» потерпели третье поражение кряду и с 32 баллами — седьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) Голы: Пастрняк — 20 (Кейв), 2:04 — 0:1. Пойнт — 21 (Кучеров, Джонсон), 14:59 — 1:1. Жозеф — 9 (Киллорн, Джирарди), 42:40 — 2:1. Чирелли — 5 (мен.), 44:03 — 3:1. Крейчи — 3 (Пастрняк, Бэкес), 58:15 — 3:2Вратари: Доминге — Раск (58:01 — 58:15, 58:55)Штрафы: 4-2Броски: 30 (15+6+9) — 35 (11+12+12)

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 3:2

«Аризона» — «Вашингтон» 2:4

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Аризоны» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

Капитан «столичных» Александр Овечкин провел на льду 17 минут 44 секунды и отметился заброшенной шайбой за 3 секунды до финальной сирены, поразив пустые ворота. Всего на счету Александра в этой игре 4 броска, первый из которых стал для него 5000-м в НХЛ.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов отдали по одной голевой передаче.

«Аризона» (28) — 11-я на Западе, «Вашингтон» (35) — четвертый на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Вашингтон» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Голы: Фишер — 6 (Степан), 4:48 — 1:0. Врана — 9 (Коннолли, Кузнецов), 25:27 — 1:1. Круз — 6 (Казинс, Истерли), 26:59 — 2:1. Нисканен — 4 (Бойд, Копли), 36:00 — 2:2. Бураковски — 5 (Нисканен, Орлов), 55:18 — 2:3. Овечкин — 21 (п.в.), 59:57 — 2:4Нереализованные буллиты: Паник (Аризона Койотс), 21:16 (Вратарь), Врана (Вашингтон Кэпиталз), 40:16 (Вратарь)Вратари: Хилл (58:13 — 59:57) — КоплиШтрафы: 2-4Броски: 29 (11+8+10) — 29 (11+7+11)

«Аризона» — «Вашингтон» 2:4

«Калгари» — «Миннесота» 2:0

«Калгари» переиграл «Миннесоту» в домашнем матче со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Голкипер «Калгари» Майк Смит отразил 31 бросок по своим воротам, оформив «сухарь».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Миннесота» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Линдхольм — 14 (Годро, Джиордано), 20:50 — 1:0. Линдхольм — 15 (Годро, Джиордано), 41:13 — 2:0Вратари: Смит — Стэлок (56:40)Штрафы: 27-6Броски: 20 (8+9+3) — 31 (11+14+6)

«Калгари» — «Миннесота» 2:0

«Ванкувер» — «Нэшвилл» 5:3

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отдал результативную передачу.

«Калгари» (38) — третий на Западе, «Миннесота» (32) — девятая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) Голы: Эдлер — 2 (бол., Голдобин, Петтерссон), 7:48 — 1:0. Хорват — 13 (Виртанен, Руссель), 19:33 — 2:0. Хартман — 8 (Вебер, Джохансен), 27:21 — 2:1. Виртанен — 9 (Руссель, Хорват), 28:57 — 3:1. Петтерссон — 14 (буллит), 38:49 — 4:1. Эрикссон — 5 (Танев), 41:21 — 5:1. Сиссонс — 5 (Йоси, Саломяки), 45:17 — 5:2. Ирвин — 1 (Вебер, Сиссонс), 58:37 — 5:3Вратари: Маркстрем — Ринне (Сарос, 40:00, 58:53)Штрафы: 2-6Броски: 30 (14+11+5) — 29 (9+7+13)

«Ванкувер» — «Нэшвилл» 5:3

«Вегас» — «Чикаго» 4:3

«Вегас» обыграл «Чикаго» со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).

У «Чикаго» заброшенной шайбой отметился нападающий Артем Анисимов. Эта шайба стала шестой для россиянина в этом сезоне.

«Вегас» (33) — восьмой на Западе, «Чикаго» (23) — 13-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Чикаго» — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1) Голы: Смит — 5 (бол., Пачоретти, Маршессо), 1:28 — 1:0. Энгелланд — 1 (Смит, Карлссон), 8:14 — 2:0. Тэйвз — 13 (Кемпф, Кит), 24:00 — 2:1. Стром — 6 (Кейн, Кит), 36:15 — 2:2. Анисимов — 6, 47:14 — 2:3. Маршессо — 11 (Смит, Теодор), 47:55 — 3:3. Так — 9 (Пачоретти), 48:07 — 4:3Вратари: Флери — Кроуфорд (57:57)Штрафы: 8-4Броски: 36 (15+11+10) — 35 (10+17+8)

«Вегас» — «Чикаго» 4:3

«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» 3:6

«Нью-Джерси» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:3 (1:1, 3:2, 2:0).

Дубль в составе «Флэймз» оформил Кайл Палмиери. В игре не принимал участие российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук.

«Лос-Анджелес» (21) — 15-й на Западе, «Нью-Джерси» (25) — 16-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:1, 2:3, 0:2) Голы: Палмиери — 13 (бол., Холл, Батчер), 13:49 — 0:1. Лейпсик — 3 (Маззин, Мартинес), 15:41 — 1:1. Зэйджак — 9, 20:25 — 1:2. Кемпе — 4 (Даути, Вагнер), 26:59 — 2:2. Палмиери — 14 (Холл), 30:57 — 2:3. Батчер — 2 (Вуд, Зэйджак), 32:28 — 2:4. Клиффорд — 5, 37:37 — 3:4. Хишир — 6 (Ватанен, Холл), 51:06 — 3:5. Коулман — 9 (п.в., Грин, Сиверсон), 59:52 — 3:6Вратари: Куик (57:55 — 59:52) — КинкейдШтрафы: 8-6Броски: 32 (11+13+8) — 35 (11+16+8)