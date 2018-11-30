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    НХЛ. Два очка Кучерова, шайба Панарина и поражение «Баффало»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 ноября

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    «Коламбус» — «Миннесота» 4:2

    «Коламбус» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

    Российский нападающий «Миннесоты» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский​ отразил 23 броска по своим воротам.

    «Коламбус» одержал 3-ю победу в 4 последних встречах, с 32 очками «жакеты» занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» (30) — 4-я на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Миннесота» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)
    Голы: Гранлунд — 11 (Стаал), 7:46 — 0:1. Хянникяйнен — 3 (Нэш, Савар), 13:18 — 1:1. Аткинсон — 16 (бол., Веннберг, Дюбуа), 21:05 — 2:1. Нэш — 1 (Веренски, Джонс), 24:34 — 3:1. Панарин — 7 (Дюбуа, Харрингтон), 31:24 — 4:1. Паризе — 12 (Койву, Нидеррайтер), 32:06 — 4:2Вратари: Бобровский — Дубник (57:58)Штрафы: 2-4Броски: 29 (10+13+6) — 25 (7+10+8)

    «Коламбус» — «Миннесота» 4:2

    «Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 Б

    «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в серии буллитов уступил «Бостону» — 1:2 Б(1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

    В составе хозяев отличился Брэд Маршан, у «островитян» — Андерс Ли. Победный послематчевый бросок на счету Райана Донато.

    «Бостон» (32 очка) поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (27) — 8-е.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Айлендерс» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Ли — 8 (Барзал, Мэйфилд), 12:17 — 0:1. Маршан — 7 (бол., Пастрняк, Краг), 32:09 — 1:1Победный буллит: ДонатоВратари: Раск — ЛенерШтрафы: 2-2Броски: 36 (13+12+9+2) — 29 (7+9+7+6)

    «Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 Б

    «Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:0

    «Оттава» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

    Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев не играл, а его коллега по амплуа из «Оттавы» Крэйг Анерсон отразил все 27 бросков по своим воротам.

    «Оттава» (25 очков) — 13-я на Востоке, «Нью-Йорк Рейнджерс» (28) — седьмой.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Рейнджерс» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Батерсон — 3 (Дюшен, Ладжой), 2:06 — 1:0. Пяйярви-Свенссон — 2 (Смит, Пайэтт), 14:35 — 2:0. Дюшен — 12 (Батерсон, Дзингел), 37:00 — 3:0Вратари: Андерсон — ЛундквистШтрафы: 0-2Броски: 34 (11+12+11) — 27 (11+8+8)

    «Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:0

    «Тампа-Бэй» — «Баффало» 5:4

    «Тампа-Бэй» вырвала победу у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 2:1).

    Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забил гол и отдал результативную передачу. Теперь на его счету 35 (10+25) очков в текущем сезоне. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал 1 (0+1) очко.

    Победная серия «Баффало» прервалась на отметке в 10 матчей. «Тампа-Бэй» (37 баллов) — лидер Восточной конференции, «Баффало» (36) — третье место.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:4 (3:2, 0:1, 2:1)
    Голы: Джирарди — 2 (Киллорн, Хедман), 2:59 — 1:0. Гиргенсонс — 2 (Ристолайнен, Эли), 8:42 — 1:1. Райнхарт — 4 (Айкел, Богосян), 9:45 — 1:2. Киллорн — 4 (Миллер), 10:28 — 2:2. Кучеров — 10 (Пойнт, Чернак), 15:55 — 3:2. Райнхарт — 5 (Айкел, Нельсон), 25:39 — 3:3. Томпсон — 4 (Миттельштадт), 42:29 — 3:4. Стэмкос — 8 (бол., Хедман, Кучеров), 44:12 — 4:4. Пакетт — 5 (Сергачев, Палат), 54:19 — 5:4Вратари: Доминге — Хаттон (58:17)Штрафы: 4-20Броски: 37 (16+9+12) — 22 (7+5+10)

    «Тампа-Бэй» — «Баффало» 5:4

    «Виннипег» — «Чикаго» 6:5

    «Виннипег» выиграл у «Чикаго» со счетом 6:5 (2:2, 2:1, 2:2).

    Российский защитник «Чикаго» Артем Анисимов отметился голом и голевой передачей.

    «Виннипег» с 30 очками третий на Западе, «Чикаго» (23) — 13-й.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Чикаго» — 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)
    Голы: Лайне — 20 (Трауба, Шайфли), 1:43 — 1:0. Крюгер — 3 (Мартинсен, Анисимов), 3:03 — 1:1. Элерс — 6 (Уилер, Шайфли), 3:52 — 2:1. Хейден — 2 (Кемпф, Густафссон), 8:10 — 2:2. Элерс — 7 (Уилер, Шиллиинг), 21:01 — 3:2. Трауба — 2 (Шайфли, Уилер), 21:46 — 4:2. Рутта — 2 (Кемпф), 29:31 — 4:3. Лайне — 21 (бол.), 41:18 — 5:3. Элерс — 8, 49:45 — 6:3. Кахун — 3 (Хейден), 53:10 — 6:4. Анисимов — 4 (Кейн, Дебринкэт), 57:08 — 6:5Вратари: Хеллебайк — Кроуфорд (58:15)Штрафы: 4-6Броски: 33 (15+12+6) — 31 (13+5+13)

    «Виннипег» — «Чикаго» 6:5

    «Нэшвилл» — «Аризона» 0:3

    «Аризона» на выезде взяла верх над «Нэшвиллом» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

    Голкипер «Койотс» Эдин Хилл отразил все 29 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».

    «Хищники» потерпели 3-е поражение в 4 матчах. Тем не менее они продолжают занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками в активе. «Аризона» (24) — 12-я.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Аризона» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Келлер — 7 (Шмолц , Гальченюк), 21:40 — 0:1. Шмолц — 3 (бол., Экман-Ларссон), 39:39 — 0:2. Ричардсон — 7 (Хиностроза, Яльмарссон), 51:23 — 0:3Вратари: Ринне — ХиллШтрафы: 24-18Броски: 29 (9+14+6) — 25 (8+8+9)

    «Нэшвилл» — «Аризона» 0:3

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 3:2

    «Эдмонтон» на своем льду выиграл у «Лос-Анджелеса» — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

    Илья Ковальчук не смог набрать очки в 11-м матче подряд, он провёл на льду 14 минут и 11 секунд.

    «Эдмонтон» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков. «Лос-Анджелес» (19) впервые уступил за три матча и продолжает занимать 15-ю позицию.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Пульюярви — 2 (Каджула, Ньюджент-Хопкинс), 1:21 — 1:0. Чейссон — 11 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 9:33 — 2:0. Браун — 8 (Копитар, Иафалло), 13:49 — 2:1. Картер — 5 (бол., Даути, Копитар), 19:29 — 2:2. Клефбом — 2 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 57:40 — 3:2Вратари: Коскинен — Куик (59:04)Штрафы: 6-6Броски: 34 (12+12+10) — 32 (13+9+10)

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 3:2

    «Ванкувер» — «Вегас» 3:4

    «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Ванкувер» со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

    Дубль в составе «Голден Найтс» оформил Макс Пачоретти. Победную шайбу в меньшинстве забросил Вильям Карлссон.

    Российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин провел на льду 17 минут 58 секунд и нанес два броска в створ ворот.

    «Ванкувер» (25) — 11-й на Западе, «Вегас» (29) — восьмой.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Вегас» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
    Голы: Бозер — 5 (Петтерссон), 9:46 — 1:0. Каррье — 5 (Ривз, Белльмар), 14:00 — 1:1. Пачоретти — 9 (бол., Смит, Маршессо), 23:05 — 1:2. Пачоретти — 10 (Икин, Так), 41:13 — 1:3. Эдлер — 1 (Хорват, Шаллер), 42:50 — 2:3. Бозер — 6 (Ганье, Хорват), 48:48 — 3:3. Карлссон — 8 (мен., Смит), 53:35 — 3:4Вратари: Маркстрем (58:51) — ФлериШтрафы: 4-6Броски: 36 (10+14+12) — 31 (8+12+11)

    «Ванкувер» — «Вегас» 3:4
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