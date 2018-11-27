НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Дадонова и шайба Овечкина

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 1:4

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин отметился забитым голом. Теперь в активе россиянина 28 (18+10) очков в текущем сезоне. Он делит второе место в списке лучших снайперов лиги с форвардом «Баффало Сэйбрз» Джеффом Скиннером.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд (31 очко) и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Островитяне» (26) — восьмые.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Голы: Филппула — 7 (Пулок, Комаров), 0:36 — 1:0. Уилсон — 5 (Бэкстрем, Боуи), 2:50 — 1:1. Дауд — 3 (Яшкин, Карлсон), 27:58 — 1:2. Уилсон — 6 (бол., Бэкстрем, Эллер), 54:21 — 1:3. Овечкин — 18 (п.в., Уилсон, Бэкстрем), 59:38 — 1:4Вратари: Грайсс (57:27 — 59:38) — ХолтбиШтрафы: 4-8Броски: 33 (8+10+15) — 24 (12+3+9)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 1:4

«Торонто» — «Бостон» 4:2

«Торонто» одержал домашнюю победу над «Бостоном» со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

В составе победителей один из голов забил российский защитник Игорь Ожиганов. Для него это первая шайба в НХЛ за карьеру. Еще один российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 20 минут 15 секунд. Нападающий Митчелл Марнер отдал три голевые передачи.

«Торонто» с 34 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Бостон» (30) — шестой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Бостон» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Голы: Дермотт — 1 (Марнер), 17:44 — 1:0. Пастрняк — 18 (бол., Маршан, Краг), 23:39 — 1:1. Ожиганов — 1 (Марнер, Готье), 33:06 — 2:1. Пастрняк — 19 (Краг, Маршан), 34:22 — 2:2. Лейво — 4 (бол., Эннис, Марло), 38:38 — 3:2. Хаймэн — 4 (п.в., Таварес, Марнер), 58:25 — 4:2Вратари: Андерсен — Галак (57:23 — 58:25, 59:19)Штрафы: 4-2Броски: 31 (9+9+13) — 40 (10+18+12)

«Торонто» — «Бостон» 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду переиграл «Оттаву» со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1).

Нападающий «рейнджеров» Владислав Наместников отыграл 16 минут 9 секунд. «Сенаторз» потерпели четвертое поражение кряду.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (28 очков) — седьмой на Востоке, «Оттава» (21) — 16-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Оттава» — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) Голы: Стаал — 1 (Зибанежад, Фаст), 10:55 — 1:0. Стоун — 10 (Уайт, Ткачак), 13:03 — 1:1. Андерссон — 1 (Стром), 43:26 — 2:1. Крайдер — 13 (Хитил, Хэйс), 48:18 — 3:1. Стоун — 11 (Ткачак, Дюшен), 57:17 — 3:2. Зибанежад — 8 (п.в.), 58:21 — 4:2Вратари: Лундквист — Андерсон (56:33 — 57:17, 57:36 — 58:21, 59:03 — 59:49)Штрафы: 6-10Броски: 33 (13+9+11) — 31 (13+9+9)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» 4:2

«Флорида» — «Нью-Джерси» 4:3 ОТ

«Флорида» в овертайме обыграла «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами, а российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев — одной.

«Пантерз» прервал серию из трех поражений и 22 баллами 13-я на Востоке, а «Дэвилз» (22) потерпел третье поражение кряду и расположился строкой ниже.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) Голы: Вуд — 2 (Ватанен, Яковлев), 21:23 — 0:1. Коулман — 8 (мен.), 26:01 — 0:2. Барков — 8 (бол., Дадонов, Юбердо), 27:31 — 1:2. Маккэн — 4 (Уигар), 31:43 — 2:2. Братт — 2 (Ватанен, Холл), 51:27 — 2:3. Юбердо — 5 (Барков, Дадонов), 58:31 — 3:3. Хоффман — 12 (Юбердо, Экблад), 61:28 — 4:3Вратари: Раймер (57:42 — 58:31) — КинкейдШтрафы: 4-8Броски: 34 (10+14+9+1) — 32 (13+12+7+0)

«Флорида» — «Нью-Джерси» 4:3 ОТ

«Детройт» — «Коламбус» 5:7

«Детройт» на своем льду потерпел поражение от «Коламбуса» со счетом 5:7 (0:3, 3:2, 2:2).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забил гол и отдал две результативные передачи (1+2). Его партнер по нападению Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль и сделал один ассист (2+1). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Коламбус» вышел на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков. «Детройт» (23) — 12-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Коламбус» — 5:7 (0:3, 3:2, 2:2) Голы: Дюбуа — 11 (Панарин, Аткинсон), 7:34 — 0:1. Андерсон — 11 (Дженнер), 9:51 — 0:2. Панарин — 6 (бол., Веренски, Андерсон), 16:04 — 0:3. Нюквист — 3 (Декейсер, Манта), 20:44 — 1:3. Нутиваара — 3 (Мюррей, Хянникяйнен), 25:02 — 1:4. Дженнер — 5 (Мюррей, Фолиньо), 26:40 — 1:5. Грин — 2, 28:05 — 2:5. Чоловски — 4 (бол., Нильсен, Ванек), 37:43 — 3:5. Манта — 8 (Ларкин, Нильсен), 40:39 — 4:5. Дюбуа — 12 (Савар, Панарин), 43:34 — 4:6. Манта — 9 (Дэйли, Чоловски), 57:48 — 5:6. Джонс — 3 (п.в., Дюбуа), 58:29 — 5:7Вратари: Ховард (Бернье, 40:00, 57:17 — 57:48, 58:16 — 58:29) — БобровскийШтрафы: 8-6Броски: 32 (10+14+8) — 32 (16+7+9)