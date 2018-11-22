Фридман: «Сент-Луис» рассматривает вариант обмена Тарасенко

Известный журналист телеканала Sportsnet и инсайдеррассказал о возможном обмене форварда

«Ходили слухи, что "Сент-Луис" не всегда доволен Тарасенко, потому что у него есть очень крупный контракт. У меня нет такой информации официально, но вероятность обмена существует. Если клубу нужны перемены, то эта сделка необходима. При этом выиграть с этим обменом будет сложно, ведь это очень талантливый игрок», — цитирует Фридмана NHL Network.

В текущем сезоне Тарасенко сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ и заработал 16 (6+10) очков. «Сент-Луис» располагается на предпоследнем месте в Западной конференции с 17 баллами. 0