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    Фридман: «Сент-Луис» рассматривает вариант обмена Тарасенко

    Сент-Луис Блюз НХЛ Трансферы
    Известный журналист телеканала Sportsnet и инсайдер Эллиотт Фридман рассказал о возможном обмене форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
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    «Ходили слухи, что "Сент-Луис" не всегда доволен Тарасенко, потому что у него есть очень крупный контракт. У меня нет такой информации официально, но вероятность обмена существует. Если клубу нужны перемены, то эта сделка необходима. При этом выиграть с этим обменом будет сложно, ведь это очень талантливый игрок», — цитирует Фридмана NHL Network.

    В текущем сезоне Тарасенко сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ и заработал 16 (6+10) очков. «Сент-Луис» располагается на предпоследнем месте в Западной конференции с 17 баллами. 0

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