СКА в Петербурге одолел «Магнитку»

Питерскийна домашнем льду обыграл магнитогорский(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Белов (13-я минута) и Максим Карпов (34-я минута).

За гостей шайбу забросил Андрей Чибисов (24).

СКА одержал четвертую победу подряд и с 47 очками занимает второе место в Западной конференции.

«Магнитка», прервавшая серию из семи побед, расположилась на третьей строчке на Востоке, имея в активе 41 очко.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 22 ноября на выезде сыграют с «Северсталью», а команда Йозефа Яндача в тот же день примет «Ак Барс».