СКА в Петербурге одолел «Магнитку»

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей отличились Антон Белов (13-я минута) и Максим Карпов (34-я минута).
За гостей шайбу забросил Андрей Чибисов (24).
СКА одержал четвертую победу подряд и с 47 очками занимает второе место в Западной конференции.
«Магнитка», прервавшая серию из семи побед, расположилась на третьей строчке на Востоке, имея в активе 41 очко.
В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 22 ноября на выезде сыграют с «Северсталью», а команда Йозефа Яндача в тот же день примет «Ак Барс».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Белов — 1 (бол., Прохоркин, Гусев), 13:05 — 1:0. Чибисов — 4 (Бирюков, Шор), 24:18 — 1:1. Карпов — 7 (бол., Гусев, Прохоркин), 34:14 — 2:1Вратари: Хелльберг — Кошечкин (57:45)Броски: 20 (10+5+5) — 22 (5+11+6)Штраф: 2 — 6