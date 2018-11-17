«Торпедо» на своем льду победило «Слован»

«Торпедо»
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В составе победителей дубль оформил Даниил Ильин (48-я и 59-я минуты), еще по разу отличились Дамир Жафяров (22) и Михаил Варнаков (35).
Единственную шайбу гостей забросил Эрик Желина (57).
«Торпедо» прервало серию из трех поражений и с 36 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Слован» расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе 22 очка.
В следующем матче подопечные Дэвида Немировски 19 ноября примут «Авангард», а команда из Братиславы в тот же день на выезде сыграет с ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Слован» (Братислава) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Жафяров — 5 (Саболич, Миле), 22:09 — 1:0. Варнаков — 8 (Паршин), 35:32 — 2:0. Ильин — 5 (Кейлоф, Веряев), 48:35 — 3:0. Желина — 4 (Ржепик, Червены), 57:31 — 3:1. Ильин — 6 (п.в.), 59:59 — 4:1Вратари: Галимов — Штепанек (57:40 — 59:13, 59:20)Броски: 24 (5+11+8) — 46 (10+18+18)Штраф: 17 — 42