«Торпедо» на своем льду победило «Слован»

Нижегородскоеодержало домашнюю победу над братиславским(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Даниил Ильин (48-я и 59-я минуты), еще по разу отличились Дамир Жафяров (22) и Михаил Варнаков (35).

Единственную шайбу гостей забросил Эрик Желина (57).

«Торпедо» прервало серию из трех поражений и с 36 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Слован» расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе 22 очка.

В следующем матче подопечные Дэвида Немировски 19 ноября примут «Авангард», а команда из Братиславы в тот же день на выезде сыграет с ЦСКА.