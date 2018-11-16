«Сибирь» по буллитам одолела «Амур»

Новосибирскаяпо буллитам одержала победу над хабаровским(2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыли хозяева — на 15-й минуте отличился Александр Шаров. Но за 23 секунды до сирены Владимир Ушенин перевел встречу в овертайм, сравняв счет.

В овертайме шайб заброшено не было, а в серии послематчевых буллитов точнее были новосибирцы — победный бросок на счету Данила Романцева.

«Сибирь» прервала серию из шести поражений и ушла с последнего места в Восточной конференции.

«Амур» располагается строчкой выше, опережая новосибирцев на три очка. В последних шести матчах дальневосточная команда одержала всего одну победу.

В следующем матче чемпионата «Сибирь» дома сыграет против московского «Динамо», а «Амур» на своем льду встретится с «Динамо» (Минск).