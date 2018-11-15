НХЛ. Ассист Орлова, травма Тарасенко, 20 сейвов Варламова

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В четверг, 15 ноября, прошли четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» — «Сент-Луис» 1:0

«Чикаго» с минимальным счетом обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Автором единственного гола стал канадский защитник Брент Сибрук.

Нападающий «Блэкхоукс» Артем Анисимов и форвард «Блюз» Иван Барбашев результативными действиями не отличились.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил повреждение в конце второго периода. В одном из игровых эпизодов Тарасенко выбили зуб.

«Чикаго» с 19 баллами расположился на 11 позиции в Западной конференции, «Сент-Луис» (15 очков) — 13-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сент-Луис» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Сибрук — 3 (бол., Тэйвз, Кейн), 24:05 — 1:0Вратари: Кроуфорд — Аллен (57:40 — 57:49, 58:43)Штрафы: 2-4Броски: 19 (10+5+4) — 28 (8+10+10)

«Чикаго» — «Сент-Луис» 1:0

«Виннипег» — «Вашингтон» 3:1

«Вашингтон» потерпел поражение от «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

Защитник столичных Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Теперь на его счету 6 (2+4) очков.

На счету Овечкина 9 бросков в створ ворот, показатель полезности «-2» и 3 силовых приёма за сыгранные 24.21. Евгений Кузнецов получил травму, проведя на льду только 4.10. В активе Орлова показатель полезности «+1» и 5 заблокированных бросков.

«Виннипег» набрал 23 очка и занимает третью позицию на Западе, «Вашингтон» (19 баллов) — 10-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Вашингтон» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Врана — 5 (Боуи, Орлов), 13:00 — 0:1. Шайфли — 10 (бол., Коннор, Уилер), 25:05 — 1:1. Чиаро — 3 (Танев), 52:51 — 2:1. Коннор — 8 (п.в.), 59:00 — 3:1Вратари: Хеллебайк — Копли (54:58 — 55:18, 58:14 — 59:00)Штрафы: 6-6Броски: 24 (2+14+8) — 28 (10+10+8)

«Виннипег» — «Вашингтон» 3:1

«Колорадо» — «Бостон» 6:3

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» крупно обыграл «Бостон» со счетом 6:3 (1:2,1:1,4:0).

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Нэтан Маккиннон, Тайсон Йост и Александр Керфут. У «Бостона» отличились Давид Пастрняк и Джейк Дебрюcк (дубль).

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 20 бросков из 23. Никита Задоров и Владислав Каменев результативными действиями не отличился.

«Колорадо» заработал 21 очка, с которыми расположился на седьмом месте в Западной конференции, «Бостон» (22 балла) — третья позиция в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 6:3 (1:2, 1:1, 4:0) Голы: Ландескуг — 12 (Рантанен), 10:16 — 1:0. Пастрняк — 17 (бол., Бэкес, Крейчи), 16:43 — 1:1. Дебраск — 6, 19:20 — 1:2. Дебраск — 7 (бол., Пастрняк, Бержерон), 23:05 — 1:3. Рантанен — 7 (бол., Маккиннон, Бэрри), 28:47 — 2:3. Колверт — 2, 42:11 — 3:3. Маккиннон — 12 (Рантанен, Коул), 49:02 — 4:3. Жост — 3 (бол., Жирар, Керфут), 55:39 — 5:3. Керфут — 4 (бол., Седерберг, Жирар), 59:45 — 6:3Вратари: Варламов — Галак (55:51 — 56:43, 57:09 — 58:57)Штрафы: 8-8Броски: 25 (7+7+11) — 23 (10+4+9)

«Колорадо» — «Бостон» 6:3

«Вегас» — «Анахайм» 5:0

«Вегас» оказался сильнее «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

В составе победителей Коди Икин оформил дубль, еще по шайбе забросили Алекс Так, Ник Холден, Томаш Гика.

Голкипер хозяев Марк-Андре Флери отметился третьим «сухарем» в нынешнем сезоне.

«Вегас» прервал серию из двух поражений и с 17 очкам и занимает 13 строку на Западе, «Дакс» проиграли во второй раз за последние три игры и 19 баллами 10-й там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Голы: Так — 5 (бол., Пачоретти, Миллер), 17:42 — 1:0. Икин — 6 (Так, Пачоретти), 20:25 — 2:0. Холден — 2, 27:19 — 3:0. Икин — 7 (мен., Карпентер), 29:35 — 4:0. Гика — 1 (Носек, Холден), 45:10 — 5:0Вратари: Флери — Гибсон (Миллер, 27:19)Штрафы: 8-12Броски: 25 (10+5+10) — 29 (6+12+11)