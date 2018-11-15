НХЛ. Ассист Орлова, травма Тарасенко, 20 сейвов Варламова

«Чикаго» — «Сент-Луис» 1:0
«Чикаго» с минимальным счетом обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Автором единственного гола стал канадский защитник Брент Сибрук.
Нападающий «Блэкхоукс» Артем Анисимов и форвард «Блюз» Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил повреждение в конце второго периода. В одном из игровых эпизодов Тарасенко выбили зуб.
«Чикаго» с 19 баллами расположился на 11 позиции в Западной конференции, «Сент-Луис» (15 очков) — 13-й.
«Виннипег» — «Вашингтон» 3:1
«Вашингтон» потерпел поражение от «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).
Защитник столичных Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Теперь на его счету 6 (2+4) очков.
На счету Овечкина 9 бросков в створ ворот, показатель полезности «-2» и 3 силовых приёма за сыгранные 24.21. Евгений Кузнецов получил травму, проведя на льду только 4.10. В активе Орлова показатель полезности «+1» и 5 заблокированных бросков.
«Виннипег» набрал 23 очка и занимает третью позицию на Западе, «Вашингтон» (19 баллов) — 10-й на Востоке.
«Колорадо» — «Бостон» 6:3
В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» крупно обыграл «Бостон» со счетом 6:3 (1:2,1:1,4:0).
В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Нэтан Маккиннон, Тайсон Йост и Александр Керфут. У «Бостона» отличились Давид Пастрняк и Джейк Дебрюcк (дубль).
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 20 бросков из 23. Никита Задоров и Владислав Каменев результативными действиями не отличился.
«Колорадо» заработал 21 очка, с которыми расположился на седьмом месте в Западной конференции, «Бостон» (22 балла) — третья позиция в Восточной конференции.
«Вегас» — «Анахайм» 5:0
«Вегас» оказался сильнее «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
В составе победителей Коди Икин оформил дубль, еще по шайбе забросили Алекс Так, Ник Холден, Томаш Гика.
Голкипер хозяев Марк-Андре Флери отметился третьим «сухарем» в нынешнем сезоне.
«Вегас» прервал серию из двух поражений и с 17 очкам и занимает 13 строку на Западе, «Дакс» проиграли во второй раз за последние три игры и 19 баллами 10-й там же.