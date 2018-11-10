НХЛ. Пять очков Уилера, передачи Бучневича, Тарасенко и Задорова

«Вашингтон» — «Коламбус» 1:2

«Коламбус» на выезде переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Победную шайбу с передачи россиянина Артемия Панарина забросил Энтони Дюклер. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 33 броска.

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» набрал 17 очков и расположился на восьмом месте в Восточной конференции, «Коламбус» (19 баллов) — третий.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Голы: Бьоркстранд — 2 (бол., Фолиньо, Веннберг), 17:16 — 0:1. Нисканен — 3 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 27:53 — 1:1. Дюклер — 7 (бол., Панарин, Веренски), 45:09 — 1:2Вратари: Холтби (58:31) — БобровскийШтрафы: 6-10Броски: 34 (15+10+9) — 36 (9+16+11)

«Вашингтон» — «Коламбус» 1:2

«Торонто» — «Нью-Джерси» 6:1

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на своей площадке разгромил «Нью-Джерси» — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0).

Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов провели на льду 16 минут 45 секунд и 16 минут 55 секунд соответственно.

«Торонто» (22 очка) — второй на Востоке, «Нью-Джерси» (13 баллов) — 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Нью-Джерси» — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) Голы: Таварес — 9 (Хэйнси, Райлли), 12:24 — 1:0. Кадри — 5 (Марло), 21:52 — 2:0. Браун — 3 (Линдхольм, Хэйнси), 25:07 — 3:0. Зэйджак — 6 (Коулман), 27:23 — 3:1. Юнссон — 1 (Гардинер, Линдхольм), 35:44 — 4:1. Райлли — 7 (Кадри), 37:27 — 5:1. Эннис — 2, 52:01 — 6:1Вратари: Андерсен — КинкейдБроски: 32 (15+12+5) — 39 (7+16+16)Штрафы6 6-8

«Торонто» — «Нью-Джерси» 6:1

«Детройт» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 ОТ

«Детройт» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).

Победный гол за 6 секунд до конца овертайма забил Дилан Ларкин.

Российский нападающий «Рейнджеров» Павел Бучневич отметился результативной передачей, его соотечественник Владислав Наместников провел на площадке 16 минут 45 секунд. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев участия в матче не принимал.

Победная серия команды из Нью-Йорка прервалась на отметке в 4 матча и она с 16 очками 11-я на Востоке. «Детройт» (14 пунктов) — 14-й там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) Голы: Шаттенкирк — 1 (бол., Дианджело, Хэйс), 37:53 — 0:1. Пионк — 3 (бол., Зибанежад, Бучневич), 38:33 — 0:2. Абделькадер — 4 (Нюквист), 41:46 — 1:2. Атанасиу — 5 (Нильсен, Крунвалль), 57:58 — 2:2. Ларкин — 7 (Атанасиу, Грин), 64:54 — 3:2Вратари: Ховард — ЛундквистШтрафы: 8-4Броски: 31 (6+12+10+3) — 30 (11+12+5+2)

«Детройт» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 ОТ

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 4:0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» дома одержал крупную победу над «Сан-Хосе» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

В активе Владимира Тарасенко результативная передача, показатель полезности «+2», два броска в створ ворот за проведённые на льду 18 минут и 16 секунд. Иван Барбашёв сыграл 12.21 и выиграл 100% вбрасываний. У Никиты Сошникова «+1» и 6.41.

Хозяева одержали четвёртую победу в пяти последних матчах, набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (19) — седьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Пьетранджело — 2 (Тарасенко), 14:50 — 1:0. О`Райлли — 8 (Шворц), 25:28 — 2:0. Шворц — 2 (Бозак, Стин), 33:57 — 3:0. Стин — 5 (Бозак, Парэйко), 52:21 — 4:0Вратари: Джонсон — ДеллШтрафы: 10-10Броски: 31 (9+13+9) — 33 (6+13+14)

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

«Виннипег» — «Колорадо» 5:2

В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег» дома одержал уверенную победу над «Колорадо» — 5:2 (2:0, 0:0, 3:2).

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Блейк Уилер, принявший участие во всех пяти шайбах, на его счету гол и четыре результативные передачи.

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский защитник Никита Задоров. Его одноклубник и соотечественник Семен Варламов отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 19 баллами — четвертый в Западной конференции, «Колорадо» (17) — девятая позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Колорадо» — 5:2 (2:0, 0:0, 3:2) Голы: Коннор — 7 (бол., Шайфли, Уилер), 10:16 — 1:0. Шайфли — 7 (Уилер, Моррисси), 13:32 — 2:0. Джонсон — 1 (Седерберг, Задоров), 42:26 — 2:1. Элерс — 3 (Уилер), 45:42 — 3:1. Жост — 2 (Керфут, Бэрри), 46:52 — 3:2. Лайне — 8 (бол., Уилер, Бафлин), 50:43 — 4:2. Уилер — 3 (п.в., Шайфли), 58:34 — 5:2Вратари: Хеллебайк — Варламов (56:57 — 58:34)Штрафы: 8-8Броски: 24 (8+8+8) — 30 (4+12+14)

«Виннипег» — «Колорадо» 5:2

«Анахайм» — «Миннесота» 1:5

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победила «Анахайм» со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

В составе победителей Микаэль Гранлунд забил два гола и отдал результативную передачу, заработав три очка.

Эта победа стала для «Миннесоты» четвертой в последних пяти матчах и она с 22 очками вторая на Западе. «Анахайм» (17) — 10-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Миннесота» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) Голы: Гринуэй — 2 (Эрикссон Эк, Койл), 1:48 — 0:1. Зукер — 5 (Гранлунд, Сперджен), 23:19 — 0:2. Гранлунд — 8 (Зукер, Бродин), 27:17 — 0:3. Оберг — 5 (бол., Линдхольм, Монтур), 36:53 — 1:3. Бродин — 3 (Сперджен), 50:06 — 1:4. Гранлунд — 9 (Зукер, Стаал), 56:03 — 1:5Вратари: Гибсон — СтэлокШтрафы: 13-9Броски: 21 (5+9+7) — 43 (19+14+10)